10 Ağustos 2017 Perşembe

160 bin adet aracımız var

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü 2017 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Malatya’da trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 573 artarak 160 bin 8'e ulaştı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:04
160 bin adet aracımız var

  TÜİK’in verilerine göre, Malatya’da, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 314, otobüs sayısı 3, kamyonet sayısı 112, kamyon sayısı 20, motosiklet sayısı 23, özel amaçlı taşıtların sayısı 4 ve traktör sayısı 102 artarken, minibüs sayısı 5 azaldı.

TAŞIT SAYISI ARTTI
  Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise, yüzde 6,63 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,70, minibüste yüzde 3,19, otobüste yüzde 6,72, kamyonette yüzde 7,26, kamyonda yüzde 4,64, motosiklette yüzde 0,97, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,81, traktörde de yüzde 5,41 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 160 bin 8 taşıtın, 2017 Haziran ayı sonu itibariyle 84 bin 320' sini otomobil, 4 bin 588' ini minibüs, bin 589' unu otobüs, 31 bin 440'ını kamyonet, 5 bin 31' ini kamyon, 9 bin 439' unu motosiklet, 412' sini özel amaçlı taşıtlar, 23 bin 189' unu da traktör oluşturdu.(Bülten)

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