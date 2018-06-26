16 YIL ARADAN SONRA…

Yaklaşık 77 bin oyu alan MHP’de birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu vekil olarak seçildi.

Milletvekili seçilen Fendoğlu yaptığı değerlendirmede kendisine bu süreçte destek veren tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederek, “Malatya bizim teşkilatta bundan sonra çehresi değişecek. Tüm teşkilatımızın sözcüsü olacağıma söz veriyorum. Doğruluktan haktan kesinlikle ayrılmayacağız. Halkımızın yararına ne varsa elimden geldiği kadar mücadele edeceğim” ifadelerine yer verdi.

2 VEYA 3 VEKİL ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Fendoğlu, “Malatya halkı teveccüh gösterdi şimdilik bir ile sınırladı ama bu bizi iyice kamçılayacak bir sonraki seçimde 2 veya 3 vekil çıkarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’da, göreve geldikleri günden bugüne kadar her an seçim olacak gibi çalıştıklarını belirterek, “Malatya’dan vekiller çıkarabilmek ve Cumhur İttifakı’nın başarı için hiç durmadan çalıştık. Ve bunun emeği olarak Malatya’da 1 milletvekili çıkardık. Gönül isterdi ki milletvekilleri çıkaralım ama buna da şükrediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İl Teşkilatı ve İlçe Teşkilatları olmak üzere bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.