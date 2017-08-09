Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “1-8 Ağustos 2017 tarihleri arasında meydana gelen; kaçakçılık olaylarında, yolcu otobüsünün koltukları altına gizlenmiş vaziyette, 2 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir” denilerek şu bilgiler de aktarıldı:
2 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
“Asayiş olaylarında, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.
FETÖ/PDY terör suçları kapsamında; yapılan sorgulama neticesinde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.
2 BİN 786 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; 2 bin 786 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 131 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 28 araç trafikten men edilmiş ve (15) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”
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