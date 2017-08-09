09 Ağustos 2017 Çarşamba

16 bin kişinin sorgulaması yapıldı

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, toplam 16 bin 268 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 30 şahıs yakalandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
16 bin kişinin sorgulaması yapıldı

 Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “1-8 Ağustos 2017 tarihleri arasında meydana gelen; kaçakçılık olaylarında, yolcu otobüsünün koltukları altına gizlenmiş vaziyette, 2 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir” denilerek şu bilgiler de aktarıldı:

 

2 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
  “Asayiş olaylarında, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

           

FETÖ/PDY terör suçları kapsamında; yapılan sorgulama neticesinde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

 Toplam 16 bin 268 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 30 şahıs yakalanmıştır.

 

2 BİN 786 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
  Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; 2 bin 786 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 131 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 28 araç trafikten men edilmiş ve (15) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

HABER MERKEZİ
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