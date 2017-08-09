Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “1-8 Ağustos 2017 tarihleri arasında meydana gelen; kaçakçılık olaylarında, yolcu otobüsünün koltukları altına gizlenmiş vaziyette, 2 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir” denilerek şu bilgiler de aktarıldı:

2 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

“Asayiş olaylarında, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

FETÖ/PDY terör suçları kapsamında; yapılan sorgulama neticesinde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

Toplam 16 bin 268 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 30 şahıs yakalanmıştır.

2 BİN 786 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; 2 bin 786 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 131 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 28 araç trafikten men edilmiş ve (15) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

HABER MERKEZİ