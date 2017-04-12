12 Nisan 2017 Çarşamba

159 kişi belge aldı

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” sertifika takdim programında konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Mesleki Yeterlilik Belgesi için odalarına 243 kişinin başvurduğunu, sınavda 159 kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:11
159 kişi belge aldı

  Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarında başarılı olan işçilere sertifikaları verildi. MTSO 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“SERTİFİKANIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”
  Sınavda başarılı olamayanlar için tekrar sınav düzenleneceğini ifade eden Başkan Erkoç, “Mesleki Yeterlilik Belgesi için odamıza 243 kişi başvurdu. 243 kişinin, 25-28 Ocak 2017 tarihlerinde ahşap, betonarme demirci, sıvacı, duvarcı, seramik karo kaplama, ısı yalıtım ve betoncu mesleklerinde sınavları yapıldı. Yazılı test, mülakat ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Sınavda 159 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Başarılı olamayan arkadaşlarımıza tekrar sınav düzenlenecek. Allah hepinize kazasız, belasız bol kazanç versin, sertifikanız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Hasan Hüseyin Erkoç’un konuşmasının ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.





MUTLU SARIGÜL
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