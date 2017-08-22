İçişleri Bakanlığı tarafından, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 176 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 302 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir hafta yurt içinde 17 terörist öldürüldü, 4'ü sağ yakalandı, 6'sı ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarda, 13’ü ağır ve uzun namlulu (2 Güdümlü Füze, 3 M-16, 1 Roketatar/Havan, 7 Kalaşnikov) toplam 20 silah, 130 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 24 el bombası, 2 bin 44 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 27 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, teröristler tarafından kullanılan, 5 ilde (1 Hakkari, 4 Bingöl, 1 Tokat, 2 Van, 4 Diyarbakır) 12 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 63 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 616 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 997'si terör suçları (PKK/KCK 302, DEAŞ 63, FETÖ/PDY 616, sol terör örgütleri 16), 7’si siber suçlar, 3 bin 66’sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 70 kişi gözaltına alındı.

91 BİN 709 ADET KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 79 ilde gerçekleştirilen 2 bin 138 operasyonda, piyasa değeri 34 milyon 795 bin 715 TL olan, bin 542 kilogram esrar, 200 kilogram eroin, 53 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 17 kilogram Afyon Sakızı, 10,13 kilogram metamfetamin, 29 bin 540 adet uyuşturucu hap, 91 bin 709 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 148 bin 951 TL olan, 575 bin 533 adet kaçak sigara, 22 bin 44 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 66 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 29 ilde (Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Bolu, Çorum, Düzce, Edirne, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yalova) 151 şüpheli gözaltına alındı.



SİBER SUÇLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 682 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 255 kişiden 7’si gözaltına alındı.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI

Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak oto pazarları ve toplu olarak araç satışının yapıldığı bölgelerde aranan şahıslar ile aranan/çalıntı ve change işlemi görmüş araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ağustos 2017 Pazar günü 43 ilde 843 personelin katılımıyla yapılan 'Oto Pazarlarına Yönelik Uygulama' kapsamında 7 bin 89 araç kontrol edildi.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

298’i denizlerde olmak üzere 4 bin 183 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 200 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

İHA