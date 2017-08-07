07 Ağustos 2017 Pazartesi

150 bin meyve fidanı toprakla buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde koruma altında bulunan alanlarda yaklaşık 150 bin meyve fidanını toprakla buluşturdu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:24
150 bin meyve fidanı toprakla buluştu

  DKMP Genel Müdürlüğü başlattığı çalışmayla korunan alanlarda meyve fidanları dikmeye başladı. Bu çerçevede bu yıl kiraz, kayısı, muşmula, alıç, Trabzon hurması, hünnap, badem, ceviz, karayemiş, incir, kestane, elma, armut gibi 140 bin 860 adet fidanını korunan alanlarda toprakla buluşturuldu. 81 ildeki mevcut korunan alanlarda ayrıca 9 bin meyve tohumu ekimi yapıldı ve 80 adet de aşılama çalışması tamamlandı. Böylece yaklaşık 150 bin fidan korunan alanlarda toprakla buluşmuş oldu.

YÖREYE UYGUN FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU
  Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu meyve fidanlarını toprakla buluştururken özellikle yöreye uygun türlerin olmasına dikkat ettik. Ayrıca milli park, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası gibi halkımızın yoğun olarak kullandığı korunan alanlarımızda bu fidanlar toprakla buluştu” diye konuştu.


VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENİYOR
  Huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe olmak isteyen halkın korunan alanları ziyaret ettiğinin altını çizen Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında bulunduğumuz şu günlerde bu alanlarımıza ziyaretler arttı. Bende verdiğim talimatla bu alanların vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmesini istedim. Ayrıca temizlik hususlarına özellikle dikkat edilmesini belirttim” değerlendirmesinde bulundu. Eroğlu, vatandaşların stresten uzak bu alanlarda dikilen fidanlar sayesinde aynı zamanda çocuklarıyla birlikte, tabiatla iç içe dalından taze meyve yeme zevkini de yaşayabileceğini sözlerine ekledi. 

İHA
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