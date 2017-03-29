Emeklilerin yıllardır beklediği ev sahibi olma özlemi sonunda bitiyor. Bundan 1,5 yıl önce TOKİ konutları için başvuru yapan emeklilere sonunda konutların yapılacağı yerler gösterildi. 3 yere yapılacak olan konutlarla ilgili BUSABAH’a açıklama yapan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, emeklilere müjdeyi verdi.

Emekliler için Malatya’da arasa taleplerinin olduğunu dile getiren Başkan Tangüner, ancak Milli Emlak’tan, defterdarlıktan arsayı çıkartamadıklarını söyledi.

İNŞALLAH BUNU YAPARIZ

Bu nedenle Ankara’ya gittiklerini belirten Başkan Tangüner, “Biz TOKİ konutları için Ankara’ya gittik. TOKİ Başkanı bize bu konuda yardımcı oldu. Emeklilere konut yapılacağı arsaları bulduk. Arsanın birisi Yimpaş’ın karşısında 30 dönümlük bir arsa. Diğeri üniversitenin yanında, bir diğeri de İnderesi’nde. Bu 3 arsa hazine malı. Biz bu arsaların tapularını çıkarttık ve hazırlığını yapacağız. Malatya Valisi Sayın Mustafa Toprak’a bunu bildireceğiz. Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin danışmanıyla da irtibat kurduk. Bu hafta büyük bir ihtimalle Bakanımızla görüşeceğiz. Derdimizi dile getireceğiz. Bu konutların yapılması için bizler yardım isteyeceğiz. TOKİ Başkanı, ‘emekliler için Malatya’da bugüne kadar konut yapılmamış. İnşallah bunu yaparız’ dedi” şeklinde konuştu.

KONUT TALEBİMİZ 6 BİN 250

Emeklilerin sabırlı olmalarını ve siyasileri gördükçe konut sıkıntılarını dile getirmelerini isteyen Başkan Tangüner, “Bizim emekliler için konut talebimiz 6 bin 250’dir. TOKİ’den de bize söylenen şey, eğer devlet bize destek sağlarsa bu evleri peyderpey yapacaklar. Hatta 200 ev de halihazırda ellerinde bulunuyor. Bunu da emeklilere verecekler. İşin gerçeği güzel bir gelişme olacak. Ama açıkçası bunu yapacak olan Hükümetimiz. Eğer Hükümet bize destek sağlarsa TOKİ bu evleri bize yapacak. Bizler de siyasilerimizden, Bakanımızdan bu konuda destek isteyeceğiz. Bu, Malatya için büyük bir yatırım. Emeklilerimiz biraz sabırlı olsunlar. Ayrıca milletvekillerimizi, Bakanımızı gördüklerinde TOKİ konutları için destek isteyip sorunlarını, problemlerini dile getirsinler. İnşallah bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

2 YILDIR KONUT İÇİN BEKLİYORUZ

Emekliler de bu haberden son derece memnun oldular. Uzun zamandan bu yana konut için beklediklerini ifade eden emekli Yaşar Karacabay, “2 yıla yakındır konut için bekliyoruz. Hiçbir ses çıkmamıştı. Siyasiler konut için bizlere söz vermişlerdi. TOKİ Başkanı da söz vermişti. Şimdi TOKİ konutları için yer gösterildiği söylendi. İnşallah bu doğrudur. Çünkü yapıldı, edildi diyene kadar yine uzun bir zaman geçecek. Bakanımız ve milletvekillerimiz bu konuya eğilirlerse konutlar en kısa sürede tamamlanır” dedi

BARİ KENDİ EVİMİZE KİRA ÖDERİZ

Kirada oturduğunu söyleyen Hamit Bayer isimli emekli ise, “Kirada oturuyorum. Aldığımız, cüzi miktarda bir emekli maaşı. Bu maaşı kiraya mı verelim, borçları mı, yoksa yiyecek, içeceğe mi verilim? Son zamanlarımızı rahat geçirelim. Bari kendi evimize kiramızı öderiz” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL