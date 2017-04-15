Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından “Birlik ve Dirlik İçinde Bir Türkiye İçin Kararımız ‘Evet” programı kapsamında dün bir kahvaltı programı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, bazı STK temsilcileri ve Birlik Vakfı Malatya Şubesi’nin üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül yaptı. Ergül, Birlik Vakfı’nın varlık sebebiyle ülkenin, İslam coğrafyasının medeniyetin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle mutluluk duyan, idealist vatan evlatlarının bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi.

ÇAKIR: BİRÇOK SIKINTIYI AŞMIŞ OLACAĞIZ

Ülkenin içerisine düştüğü birçok sıkıntıyı aşacaklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızın duruşlarını net bir şekilde ortaya koymaları çok önemli. İnşallah ülkemizin içerisine düşmüş olduğu birçok sıkıntıyı aşmış olacağız. AK Parti ülkemizin 2023, 2050, 2071 hedeflerini düşündüğü gibi bu sadece ekonomik olarak değil her boyutuyla düşündüğünü ortaya koyan gerçekten irdelenmesi gereken bir tablo. Biz koalisyon hükümetlerinin ülkemizi gelişmekten ne kadar geriye koyduğunun en güzel şahitleri yaşları bizim yaşta olanlardır. Darbeler hep bu dönemde yaşandı, vesayetler hep bu dönemde yaşandı. Ama AK Parti’yle beraber bunlar aslında geride kaldı” diye konuştu.

“16 Nisan süreci divil toplumun daha doğrudan, daha yakından ilgilendiren bir süreç. Çünkü belediye başkanı seçmiyoruz, milletvekili seçmiyoruz, herhangi bir kimseyi seçmiyoruz. Kişileri aşan ülkenin geleceğiyle alakalı bir seçimle karşı karşıyayız” diyen AK Parti Malatya milletvekili Nurettin Yaşar’ın konuşmasının ardından söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugünlerde Türkiye’nin bir yol ayrımına girdiğinin bilindiğini kaydetti.

“DARBELERİN YAŞANMAMASI İÇİN ‘EVET’ DİYECEĞİZ”

Türkiye’nin birlik içerisinde kalkınmasını istediklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, “Türkiye’nin istikrarı, Türkiye’nin bir daha geçmişte bu milletin çekiklerinin çekilmemesi için, çocuklarımızın, gençlerimizin bu çileleri çekmemesi için, enflasyonların, faizlerin, kumpasların, darbelerin bir daha yaşamaması için elbette ki 16 Nisan’da ‘evet’ diyeceğiz. Bu ‘evet’in güçlü ve anlamlı olması önemli. Bir ‘evet’in bu ülkenin kaderini değiştireceği bilinci içerisinde herkes bu anlamda 16 Nisan’da eşine, dostuna oyunu kullanıp kullanmadığını da sorarak kullanmamışsa sandığa yönlendirerek, bir oyun önemine dikkat çekmesi lazım. Gerçekten bir ‘evet’ bu ülkenin kaderini değiştirebilir veya bu milleti aynı zilleti yaşamaya devam etmesi noktasında irade ortaya koyabilir. Biz istiyoruz ki, Türkiye olarak dünyayla rekabet edebilelim, insanlarımızın işini büyütelim Türkiye’de insan haklarını, demokrasiyi büyütelim. Esasında 80 milyonla beraber Türkiye’nin bir ve beraber olarak kalkınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“2023 GİBİ HEDEFLERİMİZ VAR”

“Bizler de 16 Nisan’da yeni Türkiye’nin temelini atmış olacağız. Daha fazla özgürlüklerin olduğu, daha fazla demokrasilerin olduğu ve daha fazla refahın olduğu ülkeyi oluşturmak, 80 milyonu kalkındırmak, işsizimize iş bulmak, aş bulmak bizlerin, sizlerin önemli görevleri arasında” diyen Bakan Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu noktada 16 Nisan bir dönüm noktası olacak ve Türkiye’nin 15 yılda AK Parti iktidarının yakalamış olduğu büyüme ivmesini biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte beş yıl içerisinde yakalamayı hedefliyoruz. Çünkü bizim 2023 gibi hedeflerimiz var. Bunlar birilerine hayal gibi gelse de esasında bunu gerçekleştirmeye Türkiye’nin potansiyeli var. Yeter ki biz bu milletin önünü yönetimsel hatalarla önünü kesmeyelim, enerjisini, insan kaynaklarını boşa harcamayalım. Baktığımız zaman biz hem üretimimizi hem ihracatımızı artırabiliriz. Aynı zamanda yeni pazarları da Allah’ın izniyle buluruz ve ihracatımızı oralara sokarız. 2017 yılı için ihracata verdiğimiz destek 2016 yılında bir milyardı bu sene 3 milyar. Baktığımız zaman proje destekli teşviklerimizle beraber, 23 cazibe merkezimizle beraber Türkiye’nin yeniden kalkınma hamlesinin temelinin yeniden atıldığı bir yıl olarak 2017 tarihe geçecek.”

“GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ”

Gençlerin önünü açtıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, “Geleceğin yeniden inşa edileceği anayasal temellerinin de, kaderinin de yazıldığı bir 16 Nisan’ı 2017 yılında yaşamış olacağız. Yeni bir başarısı hikayesiyle beraber insanımızın refah ve mutluluğunu artırmak için yola çıkmış durumdayız. İnşallah millet de bu anlamda bizlere vize verir. Biz gençlerimize inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. En önemlisi de gençlerimizin önünü açıyoruz. Gençlere genç yaşta fikirlerini siyasete taşıma ve siyaset yoluyla hayata geçirmenin imkanını tanıyoruz. Onlara hem belediye başkanı, Meclis üyeliği milletvekilliği gibi bütün seçilebilme noktasında yaşı düşürerek onlara bu imkanı veriyoruz. 19-20-21-22 yaşındaki gençlerimizin enerjisinden faydalanmak istiyoruz. Bu enerjiyi tecrübeyle de birleştirdiğimizde de Türkiye’yi farklı bir noktaya taşımak istiyoruz” sözlerine yer verdi.

























MUTLU SARIGÜL