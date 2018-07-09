15 ülkeden 25 katılımcı Malatya’da

Söz konusu program Malezya Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı Malezya İslam Turizm Merkezi bünyesindeki eğitmenler tarafından yürütülecek.

Eğitim programı sonrası katılımcılar iki gün boyunca Malatya sınırları içinde bulunan Battalgazi, Darende ve Arapgir ilçelerinde yer alan ve Müslüman dostu turizm potansiyeli olan destinasyonlara teknik saha ziyaretinde bulunacaklar. Programın sonunda katılımcıların Müslüman dostu turizmi ülkelerinde nasıl geliştirebilecekleri ve bu alanda ilgili sektörün ve merkezlerin geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda kapasite geliştirilmesi amaçlanıyor. Programın ayrıca Malatya’nın turizm potansiyelleri hakkında 15 farklı ülkeden ve coğrafyadan gelecek katılımcılara birinci elden deneyim kazandırması ve böylece Malatya’nın geleceğe yönelik turizm gelişim stratejisi ve rotalarının oluşturulmasına da katkıda bulunması öngörülüyor.

(Bülten)