Memur-Sen Malatya Şubesi hem 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilecek referanduma “Evet” demek hem de geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak “Evet” diyen Malatya Evet Platformu’na destek olmak için dün bir basın açıklaması yaptı. Sendika binalarında düzenlenen ve Memur-Sen Malatya Şubesi’ne bağlı sendika başkanlarının yer aldığı basın açıklamasını Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptı.

Başkan Yıldırım, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş için referandumun yapılacağını hatırlatarak, bu referandumun; çift başlı yönetimin, dolayısıyla kaosların, vesayetlerin ortadan kaldırılması için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

UNUTMUŞLARDI!

“Bu referandum süreci ‘evet’le neticelendiğinde, ülke ve millet olarak emperyalistlere karşı gücümüzü bir kez daha göstereceğiz” diyen Başkan Yıldırım, “102 yıl önce sahip oldukları askeri ve teknolojik güce güvenerek Çanakkale’ye gelenler, milletimizin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir yenilgi almışlardı. Ancak yenilgiden ders çıkarmamış olacaklar ki 101 yıl sonra taşeronları ile birlikte alçak uçuşlarla, tank ve tüfeklerle yeniden geldiler. Yine unutmuşlardı! Bu aziz milletin hangi şart altında olursa olsun esaret ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini akıllarına getirmemişlerdi. Millet, unuttukları zaferi 15 Temmuz'da emperyalizme, Siyonizm’e ve taşeronlarına yeniden hatırlattı, asla unutamayacakları tarihi bir ders verdi. Memur-Sen olarak, 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması referandum süreciyle ilgili gereken sorumluluğu alıyoruz, almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BU SALONDA OTURABİLİR MİYDİK?

Bugün sessiz kalındığında yarın iş işten geçtikten sonra nasıl haykırılacağını soran Başkan Yıldırım, “16 Nisan Halk Oylaması, yalnızca siyasetin meselesi değildir, hepimizin meselesidir. 15 Temmuz’da sadece siyasetin meselesi deyip evde otursaydık, bütün teşkilatımızı sokağa davet etmeseydik, ezanları susturan darbelerden, darbeleri püskürten salalara deyip, bütün gece boyunca sala okunması için çaba göstermeseydik şu an bu salonda oturabilir miydik? Biz, ülkemizin geleceğini belirleyecek bir referandum sürecinde kayıtsız kalamazdık, kayıtsız kalmadık ve Genel Merkezimizin öncülüğünde ‘Memur-Sen’e Davet, Tercihimiz Evet’ programları yaptık. Biz bu memleketin refahı için, geleceği için ter döken büyük bir teşkilat olarak bir köşeye çekilip sessizce tüm bu olanları izleyemeyiz. Bugün sessiz kalırsak yarın iş işten geçtikten sonra nasıl haykırabiliriz?” ifadelerini kullandı.

“NÖBETİMİZ 16 NİSAN'A KADAR SÜRECEK”

Emeğin değerinin korunması için ‘evet’ diyeceklerini dile getiren Başkan Yıldırım, “Memur-Sen Camiası olarak biz 15 Temmuz’dan sonra bir ay boyunca demokrasi nöbetlerinde meydanlarda olduk. Bu Nöbetimiz 16 Nisan'a kadar sürecektir. 16 Nisan'da millet, istikrar, istiklal ve istikbal için evet diyerek yeni bir sistemin inşacısı olacaktır. Bu evet yeniden adil bir dünya idealimizin de başlangıcı olacaktır. Batı'nın karşı çıkış nedeni de budur. Batının önümüze barikatlar kurmasının amacı da budur. Yani Batı küresel sömürü sisteminin değişmesini istemiyor. Sistemlerini sallayan sesin Türkiye'den yükseldiğini görüyor. Onun için hayır cephesinde yer alıyor. Biz ise Çanakkale ruhunu millet olarak yeniden yaşamak, unutanlara ve unutturanlara hatırlatmak için ayaktayız, emeğin değerini korumak için ‘evet’ diyoruz” diye konuştu.

OYUNLARINI BOZMAK İÇİN ‘EVET’ DİYORUZ

Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Emperyalistlerin oyunlarını bozmak için ‘evet’ diyoruz. Birliğimiz ve Kardeşliğimiz için ‘evet’ diyoruz. Milletimizin 15 Temmuz'da göstermiş olduğu fedakârlığın akamete uğramaması için ‘evet’ diyoruz. Lider ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'mizin dimdik ayakta durması için ‘evet’ diyoruz. Bir daha 28 Şubat gibi ahlaksız darbeler yaşanmaması için ‘evet’ diyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için güçlü bir şekilde ‘evet’ diyoruz. Memur-Sen Malatya olarak, Malatya Barosuna bağlı avukatların teşekkül ettirdiği ‘Malatya Evet Platformu’nun çalışmalarını destekliyoruz ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Malatya’mızın bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını ve saygıdeğer Malatyalıları bu ‘evet’ sürecinde birlikte yürümeye davet ediyoruz. Memur-Sen camiası olarak; ‘15 Temmuz’un nöbetçisi, 16 Nisan’ın ‘evet’çisiyiz.”

MUTLU SARIGÜL