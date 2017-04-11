6. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek “15 Temmuz Süreci” Fotoğraf Yarışmasının tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, Fotoğraf Sanatçısı Hasan Demirbağ katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. olarak kültürel değerlerin yaşatılması, yaygınlaştırılması ve özellikle de Malatya’nın tanıtılması, ekonomik anlamda katkı sağlanması babında birtakım etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Akın, bu organizasyonlar çerçevesinde Malatya’ya çok ciddi anlamda katkı sağlayan fuarların, özellikle Tarım Fuarı, Kitap Fuarı ve Yapı ve Dekorasyon Fuarının, Malatya’nın tanıtılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

250 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

6. Kitap Fuarını 15 Temmuz şehitleri anısına düzenleyeceklerini belirten Akın, “İnşallah bu yıl 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımızı 5-14 Mayıs tarihleri arasında beraberce gerçekleştireceğiz. Bu yılki temamız 15 Temmuz. Halkımız birlik ve beraberlik içerisinde bu darbe girişimine karşı tavır koydu. Yaklaşık olarak 250 civarında vatandaşımız şehit oldu. Biz de bu onurlu duruşu, bu onurlu tavrı yaşatmak ve unutulmaması için bu yılki 6. Kitap Fuarımızı 15 Temmuz şehitleri anısına düzenleyeceğiz. Bu direnişi, bu mücadeleyi yaşatmak adına Kitap Fuarımızda çok ciddi anlamda da etkinliklerimiz olacak” şeklinde konuştu.

ULUSAL ANLAMDA YAPIYORUZ

Fotoğraf sanatçılarının bu etkinliğe destek vermelerini beklediklerini söyleyen Akın, “Bu kapsamda 15 Temmuz süreciyle alakalı fotoğraf yarışmamız olacak. Bu yarışmamızı ulusal anlamda yapıyoruz. Özellikle yerelde Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğimiz ve ulusal düzeyde de Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Derneğiyle beraber yapıyoruz. Ben bütün sanatçılarımıza bu etkinliğimize katılmalarını ve etkinliğimize destek vermelerini bekliyorum” diye konuştu.

5-14 MAYIS TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

Dolu dolu bir fuar geçirileceğini ifade eden Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kitap Fuarımızda yapacağımız etkinliklerle farklı bir boyut kazandırma gibi bir gayretimiz var. Daha önceki yıllar yaptığımız paneller, konferanslar, söyleşilerle birlikte bu yıl da fuarımızda aynı şeyler olacak ve daha çok sanatsal etkinlikler ağırlıklı olacak. Gerek müzik gerek resim gerek fotoğraf gerekse de tiyatro gösterileriyle bundan sonraki süreçte fuarımız hem kültürün hem de sanatsal etkinliklerin ve faaliyetlerin ağırlıklı olduğu bir fuar olacak. Ben şimdiden bütün Malatyalı hemşehrilerimizi 5-14 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kitap Fuarımıza davet ediyorum. Bu yıl Kitap Fuarımızın süresini de 10 güne çıkardık. Malatyalı hemşehrilerimizin bu anlamda ciddi talepleri de vardı. Bu talepleri yerinde bulduk ve bu da olması gereken bir süreçti. Gerek söyleşilerle gerekse de sanatsal etkinliklerle inşallah dolu dolu bir fuar geçireceğiz. Katkıda bulunan hem Sivil Toplum Kuruluşlarımıza hem de kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

18 YAŞ ÜSTÜ HERKESE AÇIK

Fotoğraf yarışmasıyla alakalı bilgiler veren Fotoğraf Sanatçısı Hasan Demirbağ da, “Temamız ‘15 Temmuz Şehitleri’. Dolayısıyla bununla ilgili 2 faaliyet düzenledik. Birincisi bir Resim Çalıştayı. Resim çalışmamız yine fuar kapsamında. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileriyle birlikte yine 15 Temmuz sürecinde yaşananları konu edinen resimler yapılacak. İkincisi de fotoğraf yarışması. Fotoğraf yarışmamızda konumuz ve amacımız, 15 Temmuz sürecinde devletimize ve milletimize karşı, girişilen darbe sürecini konu edinen, daha doğrusu milletin direnişini konu edinen fotoğraflardan oluşacak bir yarışma. Özel bir şartı var; fotoğrafların 15 Temmuz 2016 ile 27 Nisan 2017 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekiyor. Ulusal bir yarışma. 18 yaş üstü herkese bu yarışma açık” şeklinde konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ 5 MAYIS’TA GERÇEKLEŞECEK

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini de dile getiren Demirbağ, “Yarışmamızın son katılma tarihi 27 Nisan 2017 tarihi saat 23.00. Müracaatlar dijital olarak internet üzerinden yapılacaktır. Seçici kurulumuz 2 Mayıs’ta toplanacak, değerlendirmesini yapacak. 3 Mayıs 2017’de de değerlendirme sonuçları açıklanacak. Sonuçların akabinde ödül törenimiz 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Birincilik ödülümüz 3 bin TL, ikincilik ödülümüz 2 bin TL, üçüncülük ödülümüz bin TL. Ayrıca mansiyon ödülümüz var. Her biri 500 TL. Bunun dışında bir de Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ.’nin 500 TL’lik özel ödülü var. 40 esere yakın sergileme yapacağız. Sergilemeye değer görülen her eser için de fotoğraf sahibine 200 TL bedel ödenecek. Fotoğraflar fuar süresince özel alanda sergilenecek” ifadelerini kullandı.

HER FOTOĞRAFIN DİLİ VARDIR

Her fotoğrafın kendine özgü bir dili olduğunu belirten Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ise, “Türkiye’de Türkçe, İngiltere’de İngilizce, Fransa’da Fransızca dillerinde olduğu gibi fotoğrafın da kendine özgü evrensel bir dili vardır. Ve biz 15 Temmuz süreci ve sonrası süreçte yaşananları bir de fotoğrafın diliyle bakarak değerlendireceğiz. Dernek olarak da federasyon olarak da bu yarışmaya destek oluyoruz” diye konuştu.









MUTLU SARIGÜL