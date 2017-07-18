15 Temmuz darbe girişiminde sokaklara çıkarak darbeye ‘Dur!’ diyen Malatyalılar, darbe girişiminin yıldönümünde kan vererek yüzleri güldürdü. Ramazan ayında umduğunu bulamayan Kızılay, darbe girişiminin yıldönümünde Kızılay’ın stantlarına akın eden Malatyalılar, hem hastaların hem de Kızılay ekibinin yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili BUSABAH’a konuşarak 15 Temmuz’un yıldönümünde boş durmadıklarını aktaran Güney Batı Anadolu Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Osman Özgül, önemli açıklamada bulundu.

Dr. Özgül, 15 Temmuz günü Eski Belediye Meydanı’nda, Yeni Camii Önünde, 16 Temmuz’da ise Eski Belediye Meydanı’nda stant kurduklarını söyledi.

KAN ACİL DEĞİL, SÜREKLİ İHTİYAÇTIR

15 Temmuz’un anma etkinliklerinde kan toplamada verimlilik yaşanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Dr. Özgül, şunları dile getirdi:

“15 Temmuz kalkışma girişiminin milletimizin kahramanlığı sonucu püskürtülmesinin 1. yılında ülke genelinde birçok etkinlik düzenlendi. Türk Kızılay’ı Güney Batı (Malatya) Bölge Kan Merkezi olarak anma programları kapsamında meydanlarda sabah saatlerine dek demokrasi nöbetleri tutulması planlandı. Söz konusu etkinliklerde kan bağışı ekip organizasyonlarının yapılarak gece ve gündüz katılımın sağlanması için gerekli düzenlemeler, meydanlarda yer almak hususunda gerekli izinlerin alınması sağlandı. Yukarıda belirtilen tarih ve yerlerde düzenlenen kan bağışı ekiplerinde toplamda 771 ünite kan bağışı toplandı. Ramazan ayı, devamında bayram tatili ve mevsimsel koşulların sıcak seyretmesi ile birlikte kan bağışı istenilen düzeyde değildi. 15 Temmuz münasebeti ile düzenlenen ekiplerinin verimli geçmesi bizleri mutlu etmiştir. Bağışlanan kanlarla yaşam sevincine ulaşan hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki ‘kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır.”

MUTLU SARIGÜL