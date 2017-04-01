Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından bir etkinlik daha düzenlenecek. Bugün gerçekleştirecekleri ’15 Temmuz Şehitlerini Anma Gecesi’yle Malatyalılarla buluşacak olan Anadolu Selçuklu Ocakları, Malatyalılara duyumsuz bir gece yaşatmayı planlıyor. Geceyle ilgili bir açıklama yapan Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Salih Süleyman Karaaslan, gecenin Şehit Ömer Halisdemir Belediye Konferans Salonu’nda yapılacağını söyledi.

SAAT 19.00’DA GERÇEKLEŞECEK

Geceye tüm Malatyalıların davetli olduğunu ifade eden Başkan Karaaslan, “Anadolu Selçuklu Ocakları Malatya İl Teşkilatı olarak 15 Temmuz şehitlerini anma gecesi düzenliyoruz. İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu’nun katılımı, Grup Büyük Doğuş’un ezgileriyle ve Şehit Ömer Halisdemir tiyatro gösterisiyle programımızı gerçekleştireceğiz. Diğer konuşmacılar ise Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen’dir. Programımız saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Gecemize bütün halkımız davetlidir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL