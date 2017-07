Ekmek parası kazanmak için memleketi Malatya’dan ve ailesinden ayrılıp Ankara’da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan Fuat Bozkurt, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerlerin TBMM’yi bombaladığını duyar duymaz meclise gitmek üzere arkadaşları ile yola koyulmuş, darbecilere karşı mücadele ettiği sırada helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşmüştü.

31 yaşındaki oğlunu vatana feda eden baba Hasan Bozkurt, oğlunun darbe girişimini duyduktan sonra abdestini alıp, darbe girişimine karşı durmak amacıyla dışarı çıktığını ve şehadet şerbetini içtiğini ifade ederek, “O gece saat 12.30 gibi bizi aradı. ‘Yollar tehlikeli dışarı çıkmayın’ diye bize tembih etti. Cumhurbaşkanımızın telefonla konuşmasını duyunca da, arkadaşlarıyla abdest alarak dışarı çıkmışlar ve Kızılay’a gelmişler. Kızılay’da da helikopter atışında şehit olmuş. Ben şehitlik haberini 2 gün sonra aldım. Üzerinden tam bir yıl geçti. Acımız ilk gün ki kadar taze. Oğlumun kaderi böyleymiş. Oğlum vatan için o gece dışarı çıktı, şan, şöhret için çıkmadı. Gerekirse biz de vatanımız için gider canımızı veririz. Namussuz, şerefsiz yaşamaktansa ölmek daha güzel” ifadelerini kullandı.

Oğlunun ve tüm şehitlerin kanının yerde kalmasını istemeyen baba Bozkurt, “Bu hainler bu kadar anayı babayı yaktılar, kendileri de yanar inşallah. Savaşta bile sivile sıkılmıyor. Bunlar kim ki bu millete bunu reva gördüler? Bir insan bu kadar cani olur mu? Allah'tan korkmazlar, siz kimi öldürüyorsunuz? Bu milletin, bu devletin parasıyla çocuğunuzu beslediniz sonra da kalktınız bu milletin çocuklarına kurşun sıktınız. 249 vatan evladı o gece şehit oldu. Kimisi babasını kaybetti, kimisi çoğunu kaybetti. Cumhurbaşkanımız o kadar yiğit bir insan ki o gün dik durdu. O dik durmasaydı ve millet dik durmasaydı vatan elden giderdi. Darbe olsaydı yabancı askerler buralarda kol gezerdi, ülke bölünür, her şeyimiz giderdi. O yüzden bu hainler için idamı getirsinler. Ben bunu bizzat Cumhurbaşkanımıza da söyleyeceğim” dedi.

15 Temmuz’un yıldönümünde seve seve meydanlarda olacağını ifade eden Bozkurt, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Herkesin devlete sahip çıkması gerektiğini de aktaran Bozkurt, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bir ve beraberlik içinde devletimize sahip çıkalım. Devlet bize zaten sahip çıktı, bize ev aldı, beni de emekli etti. Allah herkesten razı olsun. Demek ki kaderimiz de bu varmış, biz vatan için her zaman hazırız, 3 oğlum daha var inşallah her birimiz de şehadet şerbetini içeriz” şeklinde konuştu.

İHA