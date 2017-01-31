31 Ocak 2017 Salı

15 Temmuz gazisinden çağrı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Malatya 2. Ordu Komutanlığı önünde, darbeci askerlerin ateş açması sonucunda yaralanan Enes Gün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ‘Referandumda Evet’ çağrısı yaptı.

31 Ocak 2017 Salı 13:12
15 Temmuz gazisinden çağrı

  15 Temmuz günü Malatya’da darbeci askerler tarafından vurulan Enes Gün, bir video çekerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bir mesaj gönderdi. Referandumda oyunu 'Evet' olarak kullanacağını söyleyen Gazi Enes Gün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a “Sen de var mısın?” diye sordu. Gazi Enes Gün'ün sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Ben de varım kardeşim” dedi.

 İNŞALLAH GÜZEL YARINLAR BİZİ BEKLİYOR

 Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gazi Enes Gün'ü şu cümlelerle yanıtladı:

“Canını vatana vakfetmiş bu milletin ferdi almak ne büyük onurdur. Defalarca milletle benzer safta olduk, tekrar aynı yerdeyiz. Ben de varım kardeşim.”

  Gazi Enes Gün, Başkan Ahmet Çakır’dan ‘Evet’ cevabı almasının ardından yaptığı açıklamada, her Türk vatandaşının yapması gerekenin referandumda “Evet” oyu kullanması olduğunu dile getirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın verdiği cevabın kendisini mutlu ettiğini belirten Gazi Enes Gün, “Sosyal medyada başlatılan kampanyaya ben de destek vermek istedim. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın 15 Temmuz’daki duruşu gerçekten örnek bir duruştu. Ben de ona teklif sundum. Sağ olsun bana dönüş yaptı ve cevabı evet oldu. Her Türk vatandaşının ülkemizin geleceği için referandumda evet demesi gerekmektedir. İnşallah daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Haydi güzel ülkem, bir kez daha el ele, kol kola verme zamanı” ifadelerini kullandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya