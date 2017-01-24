15 Temmuz Gazisi Enes Gün, yaralandıktan sonra 26 gün boyunca büyük acılar yaşadığını belirterek, "Allah herkese o anki yaşadığım tadı nasip etsin, çünkü çok güzel bir şey. Ben vatan uğruna yaralandım ve kanımı döktüm” dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Enes Gün, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

Hastanede ve evde kendisini ziyaret eden herkese teşekkürlerini sunan Enes Gün, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat da bizi asla yalnız bırakmadı, benim ve ailemin sürekli yakında oldu, kendisine teşekkür etmek amacıyla ziyaret ettim” diye konuştu.

Gazi Gün, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimini engelleme sırasında yaşadıklarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a anlattı.

Darbe girişiminde yaşadıklarını Başkan Polat’a anlatırken duygularını gizleyemeyen Gün, darbecilere engel olmak ve ülkesini savunmak amacıyla Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla meydanlara indiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasını dinledikten sonra darbe olacağını anladım ve aniden sokağa fırladım. Valilik Binası önünde bekledim sonra sabah namazını kıldım, camide çok güzel dualar ediliyordu. Daha sonra bir araçla 2.Ordu Komutanlığının önüne gittik elimizde hiçbir şey yok, içeride çatışma olduğunu zannettim, polisi geçmeye çalıştım, zaten geçseydim şu an hayatta değildim, polis de bırakmadı. Polis bizi bırakmayınca bulunduğumuz yere oturarak olayları takip ettik. Bir an silah sesi duydum, içeriye polisi almışlar ateş ettiklerini duydum. Daha sonra orada bulunan kamyonun üstüne çıktım, oradakiler olayları görmek için kamyonun üstündeydi ama ben daha önceden demirlerin altından yaşananları gördüm. Ben hayatımda hiç mermi yemedim, zannediyorum havaya atıyor, adam namluyu bana çevirmiş oysaki. Silahın önündeki deliği bile görüyordum, iki kişiydiler uzanmış ateş açıyorlardı. Zaten ateş açılınca herkes yere yattı, kamyonun üstündekiler inmeye başladı sadece ben ve ağabeyim kaldık. Ateş açılınca ben de indim, sonra yeniden kamyonun üzerine çıktım bir kaç kez yine ateş açıldı, ben vurulacağımı biliyordum, vurulmayı bekledim açıkçası. O anki yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetmez. Vurulduktan sonra yaşadığım acıyı tarif edemem, ben böyle bir acıyı hayatımda ilk kez hissettim. Gözlerimi açtım Azrail’i aradım, ‘Ölecek kişi ilk başta Azrail’i görür’ diye bir söz var ya işte ben onu yaşadım, gücümü kaybetmeye başlayınca Kelime-i Şahadet getirdim ama ölüm nasip olmadı. 26 gün hastanede yattım. Çok büyük acılar yaşadım ancak Allah’a bunu benden al demedim, bunu diyecek insan değilim. Allah herkese o anki yaşadığım tadı nasip etsin çünkü çok güzel bir şey. Uğruna yaralandığım, kanımı döktüğüm şey belli zaten. Belki tersi olsa terörist olarak adlandırılacaktık. Biz ailecek şu veya bu kişi için çıkmadık, biz sadece vatanımız için çıktık. Şimdi çok şükür hayattayım, eskisinden daha iyi oldum. Bana göre hayırlı oldu. Cenab-ı Allah’tan şehit olanlara rahmet diliyorum, onların sayesinde nefes aldık. Allah başta Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam manasıyla ülkesine liderlik yaptığını, onun talimatlarıyla meydanlara çıkan halkın darbeyi engellediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise “Enes Gün gibi yiğit kardeşlerimiz olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bu topraklarda özgür ve hür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Enes Gün’ün ziyaretinden dolayı bir hayli mutlu olduğunu dile getiren Başkan Polat, “Kendisini böyle sağlıklı görmek hepimizi mutlu etmiştir. Enes Gün, bu aziz ve necip milletimizin yiğit evlatlarından bir tanesidir. Kendisi darbe girişiminin olacağını duyduğu an sokaklara çıkıp vatanına ve milletine sahip çıkan yürekli insanlar arasında yerini aldı. Kardeşimiz Cumhurbaşkanımızın televizyondan yaptığı ‘Milletimizi bu darbecilere karşı sokaklara ve meydanlara çağırıyorum” davetinden sonra ne, niçin, kimin için demeden annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle birlikte doğruca meydanlara inen kahramanlarımızdandır. Vatanı, bayrağı ve milleti için, halkın iradesini hakim kılmak için canını siper eden bu kardeşimizi yürekli davranışı için tebrik ediyorum. Vatanımız böyle kahraman evlatları olduğu müddetçe Allah’ın izniyle hiç kimsenin esiri olmayacak ve esaret altına girmeyecektir. Bizler eğer şu an özgür ve hür bir şekilde yaşıyorsak, ülkemizde iç savaş yoksa bu şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için nice insanımız şehit düştü, gazi oldu. Bayrağımızı en yüksek şekilde dalgalandıran şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu uğurda mücadele eden insanlarımızdan Allah razı olsun. Tarih işte bu cesur yürekli, onurlu insanları altın harflerle yazacak” dedi.

Terör örgütlerinin adeta vardiya sistemiyle saldırılarda bulunduğuna dikkat çeken Polat, “Kızılı, yeşili, renksizi hepsi bir araya gelerek bizleri parçalamak ve bölmek adına milli birliğimize kast ediyorlar. Hepsinin asıl amacı ve gayesi ortaktır. FETÖ her girdiği kaba göre renk değiştiren, her ortama göre şekil alan, kutsal değerleri olmayan bir terör örgütüdür. Allah da onları zaten bu dünyada rezili rüsva etti, bu terör örgütüne yardım ve yataklık edenlerin öbür dünyada da aynı cezayı görmeleri için Allah’a dua ediyoruz. Adeta vardiya sistemiyle saldırılarda bulunan terör örgütlerinin tek amacı halkı korkutmak, sindirmek ve ülkemizi parçalamaktır, ama buna millet olarak asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İHA

https://youtu.be/FwV5p4WhPAU