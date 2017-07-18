Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Gazeteci-Yazarlar Kemal Öztürk ile Abdurrahman Kurt katıldı. Panele; AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Maski Gen. Müd. Dr. Özgür Özdenir, Büyükşehir Belediyesi Gen. Sek. Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, STK temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

O ZAMAN KAYBEDERİZ

Panelde kısa bir açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 15 Temmuz’da Türkiye’nin felaketin eşiğinden döndüğünü belirterek, 15 Temmuzları bir daha yaşamamak için 15 Temmuz’u unutturmamak gerektiğini söyledi. 15 Temmuz’dan çıkarılacak birçok dersin olduğunu ifade eden Başkan Çakır, “Biz eğer milletçe o günü unutursak, o zaman kaybederiz. 15 Temmuz’un öncesinin de sonrasının da çok iyi irdelenmesi gerekiyor. 15 Temmuz’u planlayanlar, Türkiye’nin güçlü bir liderinin olduğunu hesap edemediler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir Cumhurbaşkanı darbeye karşı duramamıştı. Tarih, o darbeleri anlatan kitaplarla dolu. Ama bu darbede Cumhurbaşkanı da, hükümet de ve en önemlisi millet de ayakta kalmayı başardı. Hain planın içinde yer alan ve onları dizayn eden batılı güçler bu gerçeği gördü. Halk için zafer günüdür 15 Temmuz, bundan sonra üzerinde durulması gereken konu ise bu sürecin iyi yönetilmesidir” dedi.

DÜNYA GÖZÜYLE BAKMAK GEREKİYOR

Panelde ilk sözü Gazeteci-Yazar Abdurrahman Kurt aldı. Türkiye’nin Avrupa'nın doğusunda çok güçlü bir Müslüman ülke olduğunu vurgulayan Kurt, “Bu panele gelirken neyi konuşmam gerekiyor diye düşünürken; Malcolm X in güzel bir sözü geldi aklıma. ‘İyi nişan almalı kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.’ Biz ülke olarak bir şey yaşadık. Hani içerideki 3-5 kişinin aklına gelip yaptığı şey değildi. Bunun gerisi var. O geride yaşananlar nelerdi? Ortadoğu’daki sömürü sisteminin devam etmesini isteyenler ile ilgili boyutu var bu işin. Olaya dünya gözüyle bakmak gerekiyor. Dünya’nın 5’ten büyük olduğu sözünün kavgasıdır bu. Analizi çok iyi yapmak gerekiyor. Ayağa kalkmaya çalışan bir Türkiye var. Batı için bu şu anlama gelir. Osmanlı ayağa kalkıyor. Batı için dünya tarihinde en büyük tehdit budur. Bizler de, Avrupa'da, Amerika'da bunun farkında. Geçmişte tarihin her sayfasında bu gibi olaylar hep vardı. Arap baharının ortaya çıkmasından sonra Türkiye tüm Müslüman ülkelere ilham kaynağı oldu. Ortadoğu’da Müslümanları tehlike olarak görenlerin elinde bulunan kimyasal silahlara hiç ses çıkarılmadı. Müslüman ülkelerin hepsi birer birer kışı yaşamaya başladılar. 15 Temmuz da Türkiye’yi de kışa çevirmeye çalıştılar. Amaçları Müslümanların ilham kaynağını yok etmekti; ama başaramadılar. O ilham kaynağı umuda dönüştü. Biz iyi şeyler yaptığımız için bunlar başımıza geldi. Bu nedenle iyi nişan almalıyız. Kuklaları hepimiz görüyoruz. Onları oynatanları da biliyor, görüyoruz. Sadece çok iyi nişan almalıyız” dedi.

15 Temmuzun harekete geçmesini sağlayan 2 unsurun olduğunu belirten Gazeteci-Yazar Kemal Öztürk ise dış dinamiklerin iç dinamikleri nasıl harekete geçirdiğinin farkındanlığını bilmek gerektiğini dile getirdi.

Panelin sonunda panelistler, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Programın sonunda panelistlere teşekkür plaketlerini AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır verdi.









