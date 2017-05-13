13 Mayıs 2017 Cumartesi

15 ilde operasyon

Aksaray merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:51
15 ilde operasyon

Operasyon sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere Malatya, Çankırı, Ankara, Tekirdağ, Kütahya, Yalova, Mardin, Kahramanmaraş, İzmir, Konya, İstanbul, Kayseri, Yozgat, Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkan 3’ü Aksaray’da, 24’ü diğer illerde olmak üzere 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda Aksaray’da bulunan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, diğer illerdeki operasyonun sürdüğü öğrenildi. 

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya