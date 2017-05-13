Operasyon sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere Malatya, Çankırı, Ankara, Tekirdağ, Kütahya, Yalova, Mardin, Kahramanmaraş, İzmir, Konya, İstanbul, Kayseri, Yozgat, Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkan 3’ü Aksaray’da, 24’ü diğer illerde olmak üzere 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda Aksaray’da bulunan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, diğer illerdeki operasyonun sürdüğü öğrenildi.

İHA