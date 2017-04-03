03 Nisan 2017 Pazartesi

15 dakika önce gelmeyen, içeri alınmadı

Binlerce öğrencinin katıldığı YDS dün yapıldı. Bu sınava da, sınav giriş yerine 15 dakika öncesinden gelmeyen adaylar içeriye alınmadı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 10:49
15 dakika önce gelmeyen, içeri alınmadı

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye ve Tespit Sınavı (YDS), binlerce adayın katılımıyla 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce aday, YDS'de zorlu sorulara doğru cevap verdi. Sınav yerine 15 dakika öncesinde gelmeyenler ise yine içeri alınmadı.

SINAV 10.00'DA BAŞLADI
  2017-YDS İlkbahar Dönemi dün saat 10.00’da başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmadı. Bu da, yine tepkilere neden oldu.

180 DAKİKA SÜRDÜ
  Öte yandan dün yapılan YDS, 3 saat (180 dakika) sürdü. YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SINAVLARA BAKACAĞIZ
  Malatya’da da sınava giren birçok aday oldu. Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri merkeze giden adaylar, sınavın zor olduğunu söyledi. Adaylardan Yakup Kara, “YÖKDİL’in çok basit olmasından sonra YDS’nin çok zor olması bize ilginç geldi. Sorular çok zordu. Hatta birçok kişi baş ağrısı ile çıktı sınavdan. Artık önümüzdeki sınavlara bakacağız” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK
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