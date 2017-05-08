15-23 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan ALES, ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirildi. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre sınav dün 10.00'da başladı. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adaylara, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında da bulunuldu.

15 DAKİKA UYARISI

ÖSYM, önceki gün, yapılan ALES’e girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı twitter üzerinden dün gerçekleştirilen ALES ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2017 ALES saat 10.00'da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

DÜZENLEME YAPILMALI

Öte yandan sınava geç kalanlar da oldu. 15 dakika kuralına halen ayak uyduramayan öğrenciler bu duruma isyan ederken, Malatya’da da sınava yüzlerce öğrenci girdi. Öğrencilerden Sinan Akdağ, “ALES’e yüksek lisans için girdim. Buradan iyi bir puan olarak akademik kariyer yapmayı düşünüyorum. Yalnız 15 dakika kuralı insanları strese koyuyor. Bence bir düzenleme yapılmalı” sözlerinde bulundu.

SELAHATTİN BAYRAK