Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'nin sağlıkçılarla ilgili yapılanmasına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, örgüte yardım yapan ve gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen aralarında doktor, eczacı, biyolog, kimyager gibi sağlık sektöründe çalışanların olduğu 22 şüpheliyi tespit etti.

DİJİTAL VERİLER ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekipleri tarafından Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada dijital verilerin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli ise aranıyor.

HABER MERKEZİ