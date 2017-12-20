Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 12-19 Aralık 2017 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 13 Aralık 2017 günü saat 07.00 sıralarında Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Dilek ve Samanköy mahallelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde 3 ev ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 5 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 10 gram esrar maddesi, 313 şişe, 5 litre votka, 92 litre rakı, 124 litre viski olmak üzere toplam 221 litre bandrolsüz kaçak içki, 73 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 55 paket makaron sigara ele geçirilmiştir” denildi.

77 NOKTADA DENETİM YAPILDI

Açıklamanın devamında özetle şunlar kaydedildi:

“Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan okullarımızın yakın çevresinde ve okul güzergahlarında 18 Aralık 2017 günü 06.30-16.30 saatleri arasında ‘Çocuklarımız Güvende’ asayiş uygulama faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet kapsamında, 57 okul çevresinde bulunan 4 internet cafe, 10 park ve bahçe, 18 kahvehane, 7 metruk bina ve 77 noktada yapılan denetim ve kontrolde, 264 okul servis aracı kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 28 servis aracına cezai işlem uygulanmış, 3 araç trafikten men edilmiştir.

15 BİN KİŞİ SORGULANDI

Toplam 15 bin 964 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 25 aranan şahıs yakalanmıştır.



Trafik timleri tarafından 12-19 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 9 bin 151 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 452 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 96 araç trafikten men edilmiş, 41 okul servis aracı ve 36 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

HABER MERKEZİ