'Ağaç yaşken eğilir' mantığı ile küçük yaşlardan itibaren çocukları bilinçli olarak trafiğe hazırlamak adına 5 bin 122 metrekare alan üzerinde ilçe sakinlerine hizmet veren Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, Yeşilyurt ilçesindeki okulların dördüncü sınıflarında okuyan öğrencilerin yanı sıra anaokullarından gelen miniklere hem teorik, hem de pratik olarak trafik kuralları anlatılıyor.

Hizmete açıldığı 2016 yılı Ağustos ayından bugüne kadar 13 bin 500 öğrenciyi ağırlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 10 binin üzerinde minik misafirlerine trafik kurallarını öğretmeyi hedefliyor.

ÖZALPER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ EĞİTİME TABİ TUTULDU

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndaki eğitim programa katılan Özalper İlkokulu 4 B ve D sınıfı öğrencilerine öncelikle araba ve bisiklet kullanımı ile trafikte dikkat edilmesi gereken konular çizgi film destekli sunumlarla anlatıldı. Teorik bilgilerin ardından trafik parkurunda direksiyon başına geçen öğrenciler, akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadı.

Benzin istasyonu, tribün, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldı.

“ERKEN YAŞLARDA TRAFİK EĞİTİMİNİN VERİLMESİ ÖNEMLİ”

Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Eğitim Parkının çocukların bilinçli sürücüler olması yolunda önemli bir işlev gördüğünü söylerken, trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren çocuklara verilmesinin önemine dikkat çekti.

“10 BİN ÖĞRENCİYİ MİSAFİR EDECEĞİZ”

Bugüne kadar 13 bin 500 öğrenciyi misafir ettiklerini ve trafik kurallarıyla ilgili teorik ve pratik eğitimlerin verildiğini belirten Polat, “15 aylık süre içerisinde 11 bin 500 öğrenciyi ağırlayan Trafik Parkımız, 2017-2018 Eğitim-Öğretim ilk iki ayı içerisinde iki binin üzerinde öğrenciye ücretsiz olarak trafik eğitim verildi. Her yıl en az 10 bin öğrencimizi misafir etmeyi planladığımız eğitim parkımızda ilçemizdeki okullarda eğitim gören ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine trafik kurallarını hem pratik, hem de teorik olarak anlatılmaktadır. Belli bir program dâhilinde haftanın altı günü bu eğitimler devam ederken, anaokullarımızdan da öğrencilerimizi de bu eğitimlere dâhil ediyoruz. Kış döneminin haricinde yaz döneminde de Yaz Okullarından öğrencileri ağırlıyoruz. Dünya Engelliler Haftası nedeniyle özel çocuklarımızı ağırladık, onlara da trafik kuralları anlatıldı, araç kullandılar. Parkımızda eğitime alınan öğrencilerimize öncelikle trafikte uyulması gereken kurallar hakkında uzman personeller tarafından film, video ve görsel materyallerle teorik eğitim veriliyor. Öğrenciler teorik eğitimlerin ardından trafik parkurunda direksiyon başına geçerek trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar. Parkur içerisinde bulunan alt ve üst geçitler, yaya geçitleri ve kavşakların kullanılmasıyla ilgili bilgiler veriliyor. Çocuklarımızın keyifli bir şekilde bu eğitimlere katılmaları, eğitmenleri dikkatlice dinlemeleri, araç sürerken kurallara uymaları bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir. Çocuklar bu parkta gündelik hayatta her an karşı karşıya kaldıkları trafik ortamını güvenli bir alanda yaşayarak öğrenmiş oluyorlar, temennimiz bu öğrendiklerini hayat boyu tatbik etmeleridir. Böylelikle çocuklarımız öğrendikleri trafik bilgileriyle büyüklerine örnek olacak. Çocukların hepsi bizim göz nurumuzdur, onlara güzel bir gelecek hazırlamak öncelikli görevimizdir” sözlerini kaydetti.

Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Polat, daha sonra minik öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

HABER MERKEZİ