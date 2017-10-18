Kaçakçılık olaylarında, İstihbarı ve Operasyonel Faaliyetler Neticesinde İcra Edilen Meskun Mahal Aramasında, 47 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

44 ŞAHIS YAKALANDI

Yine asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde ise, toplam 20 bin 259 kişinin sorgulaması yapıldı ve sorgulama neticesinde 44 şahıs yakalandı.

Trafik timleri tarafından 10-17 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise, 47 okul servis aracı, 2 işçi servis aracı olmak üzere toplam da 8 bin 245 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 371 araç sürücüsüne ceza kesilip, 148 araç trafikten men edildi.

BİN 256 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Timlerince, 11 Ekim’de 10.00-12.00 ve 15.00-17.00 ile 19.30-21.30 saatlerinde ortak icra edilen “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-7” uygulamasında ise bin 256 araç kontrol edildi. 65 sürücüye de 31 bin 699 TL para cezası uygulandı. Bu uygulamalar sonrası 18 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

9 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri ile Asayiş Devriyeleri tarafından 12 Ekim’de 08.00-20.00 saatleri arasında ortak icra edilen “Motosikletlere Yönelik Denetim” uygulamasında, 111 motosiklet kontrol edildi, 26 sürücüye 14 bin 167 TL para cezası uygulandı. 9 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca aranan 4 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca 13 Ekim’de Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 137 ilkokul jandarma personeli tarafından ziyaret edildi.

HABER MERKEZİ