Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ bağlantıları oldukları iddiası ile ihraç edilen 14 öğretmen Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen 14 öğretmenin soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulama işlemlerinin ardından 14 şüpheliden 9’u hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı ile verilirken şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
14 şüpheli adliyeye sevk edildi
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