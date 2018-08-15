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14 milyar TL kartlı ödeme

Bankalararası Kart Merkezi, temmuz ayı verilerine göre internetten gerçekleşen kartlı ödemeler söz konusu dönemde 14 milyar TL'ye ulaştı.

14 milyar TL kartlı ödeme

Bankalararası Kart Merkezi, temmuz ayı verilerine göre internetten gerçekleşen kartlı ödemeler söz konusu dönemde 14 milyar TL'ye ulaştı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:34
14 milyar TL kartlı ödeme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2018 yılı Temmuz ayı verilerini açıkladı. BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla Temmuz ayında toplam 73,9 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 65 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,9 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödemelerde, önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartıyla ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler ise son yıllardaki en yüksek büyümeyi göstererek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı.

İnternetten ödeme alışkanlığının her geçen gün artması kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, Temmuz ayında toplam 13,8 milyar TL internetten kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Bu veriler, 2017 yılı Temmuz ayıyla kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 35 oranında artış gerçekleştiğine işaret ediyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart MerkeziKredi Kartı
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