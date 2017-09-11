İlçe kongrelerinin stardı Hekimhan’da verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın da katılımıyla AK Parti Hekimhan 6. Olağan İlçe Kongresi gerçekleşti. Taş Han’da gerçekleştirilen kongreye, AK Parti il Başkanı Hakan Kâhtalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, AK Parti İlçe başkanları, parti teşkilatı üyeleri ile partililer de katıldı.

Divan üyeleri oluşturulduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından başlayan kongre, gündemin okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın mesajlarının okunmasından sonra protokol konuşmalarına geçildi.

İlk konuşmayı AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Adil Ağcan yaptı. Bugüne kadar bu kutsal davanın yükünü beraber omuzladıklarını dile getiren Ağcan, bugün de nöbet değişimi gelen dava arkadaşlarına, teşkilat üyelerine şükranlarını arz ettiğini söyledi. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül de, kongrenin Hekimhan’a, Malatya’ya, ülkeye, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

BU ŞÖLENE ORTAK OLMAK İÇİN BURADAYIZ

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, “Hekimhan her geldiğimizde bizleri başka bir coşkuyla karşılıyor. Bugün biz de Gümrük ve Ticaret Bakanımız ile Genel Başkan Yardımcımızla birlikte bu şölene, bu heyecana ortak olmak için buradayız” dedi.

HEKİMHAN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Daha sonra sözü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci aldı. Bakan Tüfenkci, 6’ncı Hekimhan İlçe Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Kurulduğu günden bu yana bu teşkilatlara emeği geçen, hakkın rahmetine kavuşan bütün kardeşlerime cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah daha önceki çalışmaların çok üzerinde bir çalışma ortaya koyacaklarına inancım tam. Sizlerin desteğiyle, gayretiyle de Hekimhan inşallah gelecekte çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR YETİŞMİŞ

Kongrede son sözü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık aldı. Kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Çalık, “6. Olağan Kongrelerimizi Hekimhan’da başlattık. Bunun sebebi Hekimhan bizim en güzide ilçelerinden biridir. Memleketin her köşesi cennettir. Bütün Anadolu'yu, bütün memleketimizi karış karış dolaşıyoruz. Hekimhan tarihi boyunca çok değerli olmuş, çok değerli insanlar yetişmiş. Hekimhan’dan çok önemli değerler, şairler, edebiyatçılar yetişmiş. Çok önemli devlet adamları yetiştirmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Tarihi boyunca Hekimhan’ın önemine atıfta bulunmamız gerekir. Çin üzerinden Anadolu'ya gelen yolun kavşak noktalarından biri olmuştur. Sonra bu yol kral yolu olmuş. Kralların kullandığı, bütün milletlerin kullandığı geçiş güzergâhı olmuş. hekimlerin hanı olmuş. Özellikle şunun altını çizmek gerekir ki burası hekimlerin hanı, yolgeçen hanı değil. Hekimhan alt kadrolar ile emin adımlarla yürümeye devam edecek” diye konuştu.

YOLUMUZ UZUN, YOLUMUZ ENGEBELİ

Bir ayaklarının eksik olduğunu daima vurguladıklarını söyleyen Çalık, “Yolumuz uzun, yolumuz engebelidir. 16 yıldan beri vermiş olduğumuz mücadelede bir ayağımızın eksik olduğunu hep vurguladık. ‘Hangi ayağımız eksik’ dedik, ‘Hekimhan’ı yerel AK Belediyecilikle buluşturamadık’ dedik. Hekimhan Belediyesi'ni nasip olursa Allah nasip ederse yüzde 50’nin üstü oy ile almaya hazır mıyız? Nasip olursa 2019 yılında tarihi geçmişi ile beraber Malatya'da 13 ilçemizin tamamını AK Belediyecilik ile tanıştırmak istiyoruz. Bunun için öncelikle Hekimhan’ın yerel yönetimlerini almamız lazım. 13 ilçede 13 yapmamız lazım. Biri Hekimhan, biri Arguvan. Mevcut Belediyelerimizi alacağız. Alamadığımız belediyeler içinde daha çok çalışacağız, daha çok hizmet götürüp milletimizin gönlüne daha fazla gireceğiz. Sadece 13 oyla kaybettiğimiz belediyeyi Allah nasip ederse yüzde 50 artı 1 ile alarak Hekimhan’ı AK Parti belediyesi ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.

BUGÜN AK PARTİ İKTİDARI 15 YILDIR İKTİDAR

Çalık, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük selamları var. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki ‘2019'da hem yerelde hem de genelde iyi hazırlanın. 2019'da Hekimhan’a en fazla oy veren ilçe olarak plaket vermek istiyorum’ diyor. Haberiniz olsun Pütürge ile AK Parti oyları ile yarışacak. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımın Hekimhan’a a özel selamları var. AK Parti'de varsa bir bayrak yarışıdır. Her halükarda teşkilatlarımızda bir kan değişimi bir yenilenme oluyor. Bundan sonra da olacaktır. Hepimiz geçiciyiz, hepimiz faniyiz, hepimiz bu koltukların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle tek bir hedefimiz var. Önce haktan sonra halktan rıza alıp milletimize hizmet etmek bütün teşkilatımızın en önemli hedefidir. Bugün AK Parti iktidarı 15 yıldır iktidar. Bugün bunun en önemli sebebi milletimizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

CEVABI MİLLETİMİZ VERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Çalık, “Kongrelerimize Malatya Hekimhan’dan başladık, AK Parti'nin Türkiye'ye daha müreffeh daha huzurlu bir ülke yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dosta da düşmana da göstereceğiz. Bir kesim var ki onlar AK Parti’ye, onlar Türkiye’ye, onlar millete hainlik eden bir kesim. Ama biz milletimizle AK Partililer olarak Türkiye sevdalıları olarak, milletin sevdalıları olarak, Allah'ın izniyle milletimizin duası ve desteğiyle milletin sesi olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ülkemiz çok önemli sorunlarla ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz gibi bir darbe işgal girişiminde terör saldırısını püskürttük. Milletimiz lideriyle buluştu ve 15 Temmuz'da milletin zaferi milli iradenin zaferi olarak taçlandırdı. Bu yaşamış olduğumuz sürece sadece bununla sınırlı değil. Terör örgütlerine karşı da ve terör örgütlerinin yanında olan insanlara da söyleyecek sözlerimiz var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı CHP'nin Genel Başkanı Adalet yürüyüşünde yer alıyor. Sonra atlet ile fotoğraf veriyor. O da yetmiyor gidiyor, Ankara'ya Avrupalı ablasına, Merkel’e başvuruyor. Biz diyoruz ki ona cevabı 2019'da milletimiz verecek” söylemlerinde bulundu.

YAPILAN HİZMETLERİ GÖRÜYORSUNUZ

Çalık, “Hekimhan CHP'li Belediye ile yönetiliyor. Yapılan hizmetleri görüyorsunuz, yapılan yolları görüyorsunuz. Söyleyecek sözümüz yok. Biz Hekimhan’a her türlü hizmeti yaptık. İlkokuldan anaokuluna, sağlıktan anayollara, Hekimhan-Sivas yolundan bütün hizmetleri sizlerle buluşturduk. Malatya’ya hizmet ederken Hekimhan’a da hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Bize oy versin, vermesin bütün belediyelerimize ellerimizle hizmet götürdük. AK Belediyeciliğin ne olduğunu gösterdik. Millete saygı göstermenin, millet iradesine saygı göstermenin ne demek olduğunu CHP'lilere gösterdik. Güzel İzmirlilere bu yapılanın hesabını 2019'daki yerel seçimlerde sormalıyız. Allah nasip ederse İzmir Belediyesi'nde AK belediyecilik ile tanışmasıyla sonlandırılacağını söylüyorum. Hekimhan’da çok değerli hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama Malatya’ya hizmetler yaparken, bu hizmetleri getirirken sizlerin bizden talepleri olduğunu biliyoruz. Bu talepler için de hep beraber çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ZAMAN BİRLİK ZAMANI

“Türkiye’nin bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir taraftan dünyanın en önemli ülkesi olmaya, gelişmiş ülkeler arasında yerini almaya çalışırken bir taraftan da ekonomik göstergelerini iyileştirmeye gayret ediyoruz” diyen Çalık, şunları ifade etti:

“Bir taraftan da nerede mazlum varsa, nerede mağdur varsa, nerede gözü yaşlı bir masum varsa onun yanında durmaya devam ediyoruz. Türkiye bugün bütün mazlum coğrafyaların yanındadır. Şu an Türkiye'de 3,2 milyon Suriyeli kardeşimiz var. 5 yıldır orada kan ve gözyaşı var. Şimdi o bölgede, Ortadoğu bölgesinde, İslam coğrafyasında akan kanın neden aktığını, Müslüman’ı Müslüman’a neden kırdırdıklarını hepinizin çok iyi düşünmesi lazım. Zaman birlik zamanıdır. Zaman beraberlik zamanıdır Müslüman coğrafyasının, ümmetin tüm değerlerinin bilinmesi gerekir. Suriye’de, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Arakan, Myanmar’da ki gözü yaşlı masumlar bizim gözümüzün nurudur. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi Bengaldeş’e gitti. Arakanlı evlatlara, Arakanlı yaralılara merhem olmaya gitti. Biz bunlarla uğraşıyoruz, sizin gibi terör örgütlerine CHP gibi, HDP gibi terör örgütlerine sahip çıkmıyor onların cenazelerine biz gitmiyoruz. Siz terör örgütlerinin cenazelerine giderken biz Arakan’daki mazlumlara sahip çıkıyoruz. İslam coğrafyasındaki Mazlumlara sahip çıkıyoruz.”

Kongreye tek listeyle giren AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Adil Ağcan ve yönetimi tekrar ilçe başkanı olurken konre sonunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından kongreye katılanlara öğle yemeği ikramında bulunuldu.

MUTLU SARIGÜL