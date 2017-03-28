Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan açıklamada Malatya Evet Platformu adına konuşan Özcan Çetin, “Malatya Barosu’na bağlı avukatların çağrısı, ilimizde yoğun bir ilgiyle karşılık bulmuş ve Malatya Evet Platformu teşekkül ederek faaliyetlerine başlamıştır. Referandum sürecinde sivil inisiyatifin bu en kapsamlı duruşu büyüyerek devam etmektedir. Anayasalar toplumsal sözleşmeler olup hazırlayanı da onayanı da millettir. Oysa ülkemizde anayasalar, 1961’den bugüne topluma karşı ve topluma rağmen vesayetçi müdahalelerle şekillenmiştir. Millet iradesinden korkan ve milleti kontrol edecek bir anlayış ile tanzim edilmiş bu anayasalar milletin güçlendiği zamanlarda ise vesayetçi anlayışlara müdahale imkânları sağlamıştır. Bunu, darbecilerin meşruiyetlerini, yaptıkları bu anayasalardan aldıklarını söylemelerinden biliyoruz” diyerek özetle şunları kaydetti:

TARAFTARI VE DESTEKÇİSİYİZ

“Bu süreçte Malatya’mızın toplumsal muhayelesini en yüksek düzeyde temsil eden Malatya Evet Platformu 16 Nisan Anayasa metninin tarafıdır ve destekçisidir. Halkoyuna sunulan anayasal değişikliğin en temel özelliği demokrasimizi güçlendirmeye yönelik bir hüviyete sahip oluşudur. Bu çerçevede; demokratik cumhuriyet rejimi korunarak; yasama, yürütme, yargı kuvvetleri daha belirgin hatlarla ayrıştırılmaktadır. Yürütmenin çift başlılığı ortadan kaldırılarak yönetimsel kargaşaya son verilmektedir. Bu vesileyle koalisyonlar dönemi bitmekte ve yönetimde istikrarın tesisi sağlanmaktadır. Sayısal anlamda vekil sayısı arttırılmakta, seçilme yaşına 18-25 yaş aralığındaki seçmen dâhil edilerek temsilde adalet güçlendirilmektedir. Yürütmeden ayrılan meclis daha etkin hale getirilmekte ve yasama ile ilgili tüm yetkiler sadece meclise bırakılmaktadır. Bu çerçevede yasa tasarısı sunma yetkisi yürütmeden alınmaktadır. Cumhurbaşkanına sorumluluk yüklenerek Meclisin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yardımcılar ve bakanlar üzerindeki denetimi güçlendirilmektedir. Yürütme yasamadan ayrılarak daha güçlü ve etkin hale getirilmektedir. Sıkıyönetim kaldırılarak milletin bir daha topyekün derdest edilmesinin önüne geçilmektedir. Yargının bağımsızlığı ilkesinin yanında tarafsızlığı ilkesi de anayasal metne girmekte ve askeri mahkemeler kaldırılarak yargılamada birliğe geçilmektedir.”

GÖMLEK DEĞİŞİMİ…

Çetin, “Doğrudan demokrasinin en güçlü aracı olan referanduma sunulan bu anayasal metnin dönüştürücü ruhu gelecek açısından bizlere güven vermektedir. Bu değişiklikle öngörülen seçim sisteminin sağlayacağı güçlü toplumsal meşruiyet, başta liderler olmak üzere siyaset kurumunu topluma açık bir ölçekte dönüştürecek, toplumu kamplaştırıcı dil ve politikalardan uzaklaştıracaktır. Genç ve etkin bir nüfusa sahip ülkemiz, kendisine dar gelen bu gömlek değişimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacaktır. Rejim değişikliği ve tek adamlık iddiasıyla kullanılan manüpilatif ‘hayır’cı dilin bize göre; hukuki, siyasal, ekonomik ve sosyal bir dayanağı yoktur. Demokratik sürecin varlığı esas olup ‘evet’e de ‘hayır’a da saygı duyuyoruz. Fakat propaganda dilinin aydınlatıcı bir tarzda ve doğrular üzerinden geliştirilen dayanaklarla kullanılmasının esas olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL