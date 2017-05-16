2017 yılda baraj sulaması, gölet ve sulamaları planlama ve mühendislik hizmetleri, taşkın koruma tesisi ve Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Barajı ile Kale Ürüsnü Barajı’nın inşaat ve mühendislik hizmetlerinin yıl sona kadar bitirilmesi hedefleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde devam eden Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Barajı 1,11 milyon metreküp su hazneli baraj ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Kale Ürüsnü Barajı ise Urisniye Deresi üzerinde yapılacak olan Kale-Ürüsnü Barajı ile Kale ilçesine ait 9 bin 560 dekar zirai arazinin cazibe ile sulanması hedefleniyor.

MALATYA'NIN MÜNBİT TOPRAKLARI SULAMA AÇILIYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Malatya’da tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 233 bin 050 dekar arazi suya kavuştu. Bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma ile tarım üreticiye yaklaşık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağladığı belirtildi. 2017 çalışmaları kapsamında Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 12. Sondaj Şube Müdürlüğünce Malatya Akçadağ ilçesinde araştırma amaçlı su sondaj çalışmalarının 2. kuyuda devam ettiği öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK