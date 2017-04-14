Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, ilçe müdürlerine bakanlık projelerinin anlatılması için ve teşvik etmek için kapı kapı gezilmesi talimatını verdi.

31 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi’ hakkında tebliğ çerçevesinde 2017 Uygulama Esaslarını görüşülmek üzere İl Müdürlüğünde, ilçe müdürleri ile bir araya gelen Müdür Vekili Tahir Macit, 2016 yılı uygulamalarında karşılaşılan problemler ve 2017 yılına yönelik çalışma yapmak ve ilçe müdürlükleriyle uygulama birlikteliği sağlamak üzere toplantı yaptı.

2016 GÜZEL GEÇTİ

İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdür Vekili Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Turan Karaca, Şube müdürleri ile 13 ilçe müdür ve personeli katıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında yeni üreticilere ilçe müdürlüğü personelinin yardımcı olmasını isteyen Macit, "Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016'da projeden yararlanan üreticilerimizin başarısı bizi ziyadesi ile mutlu etti ve ilerisi için umut verdi. Ne kadar isabetli bir proje olduğu meyveleri alındıkça daha da bir önem kazanıyor. Tüm teşkilat olarak en iyi projeleri hayata geçirebilmek için çalışmalarınızı aralıksız sürdürmemiz lazım. Şartları uyan tüm üreticilerimizi bu proje için teşvik etmeliyiz. Sizlerin bu konuda hassas bir tutum sergileyeceğinizden eminim. Genç Çiftçi Projesinin yanı sıra, Bakanlık desteklemelerini her gittiğiniz mahallede üreticilere anlatarak bilgilendirmelerde bulunun. 2017 yılı tarım ve hayvancılığımızın Malatya'mız ve ülkemiz için bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

DESTEKLER ANLATILDI

Macit’in konuşmasının ardından Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Taşdoğan, 2017 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında, değerlendirme kriterleri ve karşılaşılması muhtemel problemlerin çözümüne yönelik yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı.

TAHİR ÖZÇELİK