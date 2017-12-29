Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kasım ayı mizanı ve fasıllar arası aktarım okunarak, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda 2018 yılı oda bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi. Yılın son meclis toplantısında daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda çalışmaları hakkında bilgiler vererek, gündeme ilişkin konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Bütçe ile alakalı konuşan Erkoç, “Biz son 10 yıldır, özellikle zorunlu olmayan hiçbir aidatı artırıma gitmedik” diye konuştu.

2017 yılını değerlendiren Erkoç, “Bir yılı daha geride bıraktık, zaman hızlı bir şekilde geçiyor, zaman hepimiz için çok değerli. İnşallah yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur” şeklinde konuştu. Konuşmasında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararını da değinen Erkoç, “Kudüs üç dinin kutsal bir mekanı, BM’de alınan son karar dünyanın beşten büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz Filistin'de mağduriyet yaşayan bütün kardeşlerimizin bir an önce huzura erişmesini arzu ediyoruz” dedi.

13 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM

Başkan Erkoç, Malatya’da 13 binin üzerinde istihdam sağlayarak istihdama katkıda bulunduklarını söyleyerek, “İstihdam seferberliği ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya biz de katıldık. Biz Malatya'da 11 bin istihdamı gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Bugünkü aldığımız bilgiler doğrultusunda Malatya'da 13 binin üzerinde bir istihdam gerçekleştirdik. Ben bu konuda iş dünyasındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 347 hektarlık altyapı ihale sözleşmesinin imzalandığını belirten Erkoç, “İlimizde istihdamın artmasına katkı sunacak olan 3. Organize Sanayi Bölgesi 347 hektarlık alanın yol, su, yağmur suyu drenaj kanalı ve kanalizasyon altyapı ihalesi yapıldı. 88 parselden oluşmaktadır. İhale bedeli 44,5 milyon TL olan altyapı ihalesi yüzde 43.21 kırım ile 25,5 milyon TL’ye ihale edildi. İlgili firma ile sözleşme imzalandı. Malatya'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İHA