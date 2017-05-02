02 Mayıs 2017 Salı

120 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Malatya Yazıhan Recai Kutan Barajı sulama kanallarının bitmesi ile 120 bin dekar zirai araziyi suya kavuşacak.

02 Mayıs 2017 Salı 11:02
120 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak

  Yazıhan Kuruçay üzerinde sulama amaçlı olarak projelendirilen ve inşaat ihalesi 1997 yılında yapılan, gövdesi 13 yılda tamamlanmasının ardından 2012 yılında da su tutmaya başlayan Boztepe Recai Kutan Barajı’nın “işlevli” hale gelebilmesi için gereken sulama kanallarının bitmesi gerekiyor. Bölge halkının umudu olan Recai Kutan Barajı binlerce kişinin istihdamını sağlayacak.    

 Boztepe Recai Kutan Barajı’nın sulama inşaatının tamamlanmasının ardından Eylül-Ekim 2017 tarihinde tarım arazileri suya kavuşacağı ifade edildi.

 PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER
 Boztepe Sulaması’na ve ihale kapsamında yapılacak işlere ilişkin bilgiler de şöyle:

 “Projenin adı: Malatya Kuruçay Projesi Boztepe Sulaması İnşaatı
Projenin yeri: Malatya il merkezine 45 kilometre, Yazıhan ilçesine 10,2 kilometre mesafededir. Kuruçay Projesi alanı, yörenin önemli akarsularından olan Tohma suyunun Fırat nehrine döküldüğü yerden başlayan Medik Barajı sol sahil sulamasının hemen üstünden başlayarak kuzeye doğru geniş bir düz alanı kaplar. Bu alanın batı tarafında yükseltileri az olan tepeler yer alır. Yazıhan ovasının doğusunda ise Kuruçay bulunmaktadır.
Projenin amacı: Bu projede, Kuruçay’ın bir kolu olan Hırın Çayı havzasında yer alan Yazıhan ve civar köyleri sulamaya elverişli arazilerinin Boztepe Barajından sulanması önerilmektedir.

Proje kapsamındaki Boztepe Barajı ile brüt 12.060 ha tarım arazisi sulu tarıma açılacaktır.

 İhale Kapsamında Yapılacak İşler:
Brüt 12.060 ha sahanın Boztepe Barajından alınacak su ile basınçlı borulu sulama şebekesinin yapılması ve 2 milyar 260 milyon 591 bin 99 metre uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki HDPE (PE100) boruların 99 milyon 498 bin 62 metre uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki CTP boruların ve 61 milyon 32 bin 45 m uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki HDPE (PE100) tahliye boruların temini ve yerine döşenmesi…”

TAHİR ÖZÇELİK
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