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12 yıllık sorun çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eskimalatya’yı kent merkezine bağlayan yolda genişletme çalışmaları yapıyor. 125 metrelik bölümde yapılan genişletme çalışmaları kapsamında 2 yapının yıkımı yapıldı.

12 yıllık sorun çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eskimalatya’yı kent merkezine bağlayan yolda genişletme çalışmaları yapıyor. 125 metrelik bölümde yapılan genişletme çalışmaları kapsamında 2 yapının yıkımı yapıldı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:50
12 yıllık sorun çözüldü

Eskimalatya yolu Hanımın Çiftliği mevkiinde 125 metrelik bölümde yapılan genişletme çalışmaları kapsamında 2 yapının yıkımı yapıldı. 6 metre genişletilecek bölümde Büyükşehir Belediyesi taş duvar örme işi de yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmanın yapıldığı Eskimalatya yoluna giderek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 12 yıldır çözülemeyen yol problemini Büyükşehir Belediyesinin çözdüğünü söyledi.

TEHLİKESİZ HALE GETİRİYORUZ

Eski Malatya yolunun Hanımın Çiftliği mevkiinde 125 metrelik bölümün büyük tehlike arz ettiğini belirten Başkan Polat, “Biz yollar konusunda çok hassas olacağımızı defalarca söyledik. Eski Malatya yolunun en tehlikeli noktasını, tehlikesiz hale getiriyoruz. 2 yapının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yolumuzu 6 metre genişlettikten sonra 125 metrelik bölüme taş duvar öreceğiz. Yollarımızı güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Bülten)

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİEskimalatyaYol Genişletme çalışmaları
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