26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

118 kilometresi tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Pütürge ilçesi genelinde maliyeti 19,1 milyon TL olan toplamda 191 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının 118 kilometrelik kısmını tamamladı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:09
118 kilometresi tamamlandı

  Pütürge ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “İlçe genelinde 94 kilometrelik içme suyu altyapısı ve 24 kilometrelik kanalizasyon altyapısı çalışmalarıyla toplamda 118 kilometrelik altyapı çalışmamızı tamamladık. DAP kapsamında ilçemizde maliyeti 2,7 milyon TL olan 24 kilometrelik sulama kanalı inşa ettik” dedi.

 

PÜTÜRGE’NİN TAMAMINI SAĞLAM ALTYAPIYA KAVUŞTURMAK
  İçme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımları için projeler hazırladıklarını ve en yakın zamanda hayata geçireceklerini belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Pütürge ilçesi genelinde tamamladığımız yatırımların yanı sıra 73 kilometrelik altyapı çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Pütürge ilçemizde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Amacımız planladığımız yatırımlarımızı da tamamladığımızda Pütürge’nin tamamını sağlam altyapıya kavuşturmak. Yoğun mesailer yapan ekip arkadaşlarım, şehrimize daha faydalı projeler yapmak için çalışıyor. Emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum.” dedi.

HABER MERKEZİ
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