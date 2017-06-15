8-9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek 23’üncü Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali etkinlikleri arasında yer alan ‘Geleneksel Sünnet Şöleni’ çerçevesinde Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne kayıt yaptıran 131 çocuktan 110’u erkekliğe ilk adımını attı. Evlerinden servis aracıyla alındıktan sonra Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık merkezine getirilen çocuklar, uzman doktorlar tarafından sünnet edildi. Erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşayan çocuklar tekrar Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından servis aracıyla evlerine bırakıldı. Günde beş çocuğun ameliyatı gerçekleşirken, 23’üncü Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaline kadar sünnet işlemleri tamamlanacak.

ÇOCUKLARI TEK TEK ZİYARET ETTİLER

Delikanlılığa ilk adımı atan çocukları kaldıkları odalarda ziyaret ederek oyuncak ve çeşitli hediyeler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, çocukların aileleriyle de sohbet ederek acil şifalar dilediler. Toplu sünnet etkinliklerinin toplumsal ve sosyal sorumluluk görevleri arasında olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hizmet anlayışlarının merkezinde ‘insan’ olduğunu ifade ederek, “Sünnet geleneği hem değerlerimizi muhafaza etme adına hem de inancımızın gereği açısından bizim için çok önemlidir” dedi.

YOĞUN BİR MESAİ YAPIYORUZ

Toplumsal yapının daha güçlü kılınması, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunun kalıcı hale gelmesi adına çaba harcadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle bütün vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yapısına kavuşmak için ekibimizle birlikte yoğun bir mesai yapıyoruz. Hedefimiz; güzelliklerin, yardımlaşmanın üst seviyede yaşandığı, geleceğe daha umutla bakan bir Yeşilyurt’u halkımızın desteğiyle inşa etmektir. 23’üncü Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimiz bu yıl 8-9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Festival etkinliklerimiz içerisinde ‘Sünnet Şölen’imizi de tertip edeceğiz” dedi.

STERİL BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN CERRAHİ MÜDAHALE

Başkan Polat, “Bu şölenimiz kapsamında çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerimiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze gelerek kayıtlarını yaptırdılar. Mahalle muhtarlarımızın da bu aşamada ciddi desteklerini gördük, kendilerine teşekkür ediyorum. Sünnet Şöleni kapsamında toplam 131 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz, şu ana kadar 110 çocuğumuzun sünnet işlemi tamamlandı. Festivale kadar yavrularımızın sünnet işlemleri tamamlanacak. Steril bir ortamda gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle erkekliğe ilk adımını atan çocuklarımıza acil şifalar dilerim. Çocuklarımızın masumiyeti ve erkekliğe ilk adım atmalarının heyecanı görülmeye değer. Çocuklarımızın sevinci, ailelerinin mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Rabbim çocuklarımızın mürüvvetlerini görmeyi de tüm anne ve babalarına nasip etsin. Operasyonları gerçekleştirilen çocuklarımıza bir sünnet şöleni yaparak, kendilerinin ve ailelerinin mutluluğunu tekrar paylaşacağız. Sünnet şölenine dâhil olan tüm çocuklarımıza sünnetlik elbiseleri ile sürpriz hediyelerini paketler halinde teslim edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Polat, sünnet işlemlerinin sorunsuz geçmesi için yoğun bir gayret gösteren Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Cumali Alan başta olmak üzere doktor, hemşire ve hastane personellerine teşekkürlerini sundu.

HABER MERKEZİ