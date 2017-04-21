Açıldığı günden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan ve yapılan etkinliklerle büyük beğeni toplayan fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, gerek firmaların gerekse ziyaretçilerin fuardan büyük bir memnuniyetle ayrıldığını söyleyerek, “Bundan sonraki amacımız fuarımızı Türkiye'nin en büyük 5 fuarı arasına sokmak” dedi.



“Fuarımız dolu dolu geçti”

Fuara katkı sağlayan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve tarım kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür eden Akın, “Fuarımıza Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ciddi anlamda bir firma ve ziyaretçi katılımı oldu. Yaptığımız ekinliklerle fuarımız dolu dolu geçti. Bu yıl fuarımıza 11 ilden ve çok sayıda ilçeden katılımcılar geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarımızda gerek ziyaretçilerimizle gerekse firmalarımızla bir anket çalışması yaptık ve çok güzel bir sonuç aldık. Yaptığımız ankete göre, fuarımıza katılan firmalarımızın yüzde 90’ı ‘Fuardan çok fayda sağladıklarını ve fuardan memnun olduklarını’ ifade ettiler. Bunun yanında ziyaretçilerimizin de yüzde 96’sı ‘Fuarda beklentilerinin karşılandığını ve önümüzdeki yıllarda yapılacak fuarlara da katılacaklarını’ söylediler. Bu bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın önümüzdeki yıllarda yapılacak fuarla ilgili beklentileri çok büyük oranda arttı” ifadelerini kullandı.



“En çok tarım makineleri sektörü ilgi gördü”

Tarım fuarı ile hem Malatya ekonomisine hem firmalara hem de ziyaretçilere büyük bir katkı sağladıklarını aktaran Akın, “Bu yıl fuarımızda en çok tarım makineleri sektörü ilgi gördü. Traktör firmaları çok büyük bir memnuniyetle fuarımızdan ayrıldılar. Bize verilen bilgilere göre 170 civarında traktör satılmış, 200 civarında da bir traktör bağlantısını kurulmuş. Bu çok iyi bir şey, satış oranı geçen yıla göre yüzde 30 artmış. Ayrıca, bu yıl fuarımıza katılan tarımsal makine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok firmamızın yetkilileri ile önümüzdeki yıl düzenlenecek fuara katılma noktasında da ön görüşme yaptık. Bu gelişmeler bizi ciddi anlamda sevindiriyor. Yapmış olduğumuz çalışmaların bir nevi sonucunu almış oluyoruz. Ben bu çalışmalarla, gerek ilimizin tanıtılması noktasında gerekse ekonomik anlamda büyük bir katkı sağladığımıza yürekten inanıyorum" dedi.

“Fuarımızı önemli tarım kentlerinin yaptığı fuarlarla yarışabilecek düzeye getirdik”

Tarım fuarının artık ziyaretçi anlamında bölgesel, firma anlamında da ulusal olduğunu aktaran Akın, “Bu yılki yapmış olduğumuz çalışmalarla fuarımızı önemli tarım kentlerinin yaptığı fuarlarla yarışabilecek düzeye getirdik. Bundan sonraki amacımız fuarımızı Türkiye'nin en büyük 5 fuarı arasına sokmak” değerlendirmesinde bulundu.



"İlimizi tanıttık"

Akın, tarım fuarına bu yıl 11 ülkenin Büyükelçileri ile ticari ataşelerinin de katıldığını dile getirerek, “Biz, fuarımıza katılan ticari ataşelerimizle Malatya'daki iş adamlarımızı görüştürdük. Bu anlamda da Malatya’da ciddi bir iş potansiyeli noktasında bir altyapı oluşmuş oldu. Bunun yanında Büyükelçilerimize ve ticari ataşelerimize ilimizi gezdirerek ilimizi de ulusal ve uluslararası düzeyde tanıttık” şeklinde konuştu.

İHA