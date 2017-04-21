21 Nisan 2017 Cuma

Malatya’ya şehit ateşi düştü

11 şüpheliye gözaltı, 4 şüpheli firar

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda11 şüpheli gözaltına alındı.

21 Nisan 2017 Cuma 11:01
11 şüpheliye gözaltı, 4 şüpheli firar

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen İnönü Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, Turgut Özal Tıp Fakültesi personeline yönelik Malatya merkezli yapılan operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

 Malatya merkezli yapılan operasyonda Ankara ve Adıyaman illerinde gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında 4 şüphelinin ise firari olduğu açıklandı.

TAHİR ÖZÇELİK
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