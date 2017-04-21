Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen İnönü Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, Turgut Özal Tıp Fakültesi personeline yönelik Malatya merkezli yapılan operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya merkezli yapılan operasyonda Ankara ve Adıyaman illerinde gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında 4 şüphelinin ise firari olduğu açıklandı.



TAHİR ÖZÇELİK