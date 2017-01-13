13 Ocak 2017 Cuma

Antrenör kursu açılacak

11 şüpheli Adliyede

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı şubelerce gözaltına alınan 11 şüpheli sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13 Ocak 2017 Cuma 15:27
11 şüpheli Adliyede

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’ye ait okullarda öğretmenlik yapan şüphelilere yönelik yapılan soruşturmalarda TEM ve KOM şubelerince 7’si kadın 11 şüpheli önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

TEM ve KOM şubelerinde alınan ifadelerin ardından sabah saatlerinde Adliyeye sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alındı.

       

TAHİR ÖZÇELİK
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