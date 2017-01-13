Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’ye ait okullarda öğretmenlik yapan şüphelilere yönelik yapılan soruşturmalarda TEM ve KOM şubelerince 7’si kadın 11 şüpheli önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

TEM ve KOM şubelerinde alınan ifadelerin ardından sabah saatlerinde Adliyeye sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alındı.

TAHİR ÖZÇELİK