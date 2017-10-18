Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD 2 programına 11 proje başvurusu yapıldığını söyleyerek, proje kapsamında toplam yatırım tutarının 21 milyon TL olduğunu belirtti.
17 Ekim 2017 Salı 14:40
Konuyla ilgili olarak TKDK il binasında basın toplantısı düzenleyen Tunç, IPARD 2’ nin 2. başvuru çağrı ilanında 11 proje başvurusunun yapıldığını kaydederek, projelerden 9’unun soğuk hava deposu olduğunu söyledi.
Tunç, “IPARD 2'nin 2. çağrısının ilk ayağını tamamladık. İşleme tesisleri ile ilgili olan projelerin kabulünü yaptık, projeleri içeriye aldık inceleme süreci başladı. 11 tane proje aldık, bunların 9 tanesi soğuk hava depoları ile ilgili. Biz bu dönemde önemsediğimiz konu soğuk hava depolarıydı. Biz sayıyı artırmak için proje almak değil de daha çok Malatya'ya yararlı olan, değer katacak projeleri hayata geçirmek istedik. Bunun için soğuk hava depoları önemsediğimiz projelerdi. Bu projelerin amacı, soğuk hava depoları ile yaş kayısının ihracını artırmaktı. Yani kayısının hazırlanmasını ve çeşitlendirmek amacını taşıyordu. Biz göreve geldiğimiz zaman yaş kayısı ile ilgili çalışmamız olmuştu. Burada yaş kayısı ihracatının yüzde 2’nin altında olduğunu tespit ettik. Bizim amacımız yaş kayısı ihracatını yüzde 2’lerin üzerine çıkarmak. Bu soğuk hava depoları ile bunu başaracağımıza inanıyoruz. Eğer yaş kayısı ihracatının yapabilirsek, üreticinin eline sıcak para girişi olacak. hem de kuru kayısılarını elde tutmaları için bir güç olacak. İnşallah bu soğuk hava depolarının faaliyete geçmesiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Soğuk hava depoları bittikten sonra bu yaş kayısı ihracatında bir daha bakacağız. Ne kadar başarılıyız ne kadar bunu yukarıya çekebildik. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kayısıda biz hep fiyatları konuşuyoruz, ama teknik altyapıyı hiçbir zaman konuşmadık. İlk önce teknik altyapıyı tamamlayıp, ondan sonra yola çıkmamız lazım. TKDK İnşallah Malatya'da yaş kayısı ihracatını en az yüzde 5 in üzerine çıkarmak için bir gayret içerisindedir” dedi.
Tunç, 11 projeye toplam 21 milyon TL destek vereceklerini söyleyerek, “Bunun yüzde 50’si bizim desteğimiz. TKDK’nın projeleri 42 il içerisinde. Biz şu anda ilk 5 içerisindeyiz. Mersin de bu tür tesisler daha fazla olduğu için onlar ilk sıraya geldi. TKDK olarak bizim amacımız çok proje alıp da sonradan atıl vaziyette getirecek projelerin taraftarı değilim. Malatya’ya yararlı olacak projeler üretmeye önem veriyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili çalışmamız var. Sera ile ilgili çalışmalarımız var. Süt islemesi ile ilgili çalışmalarımız var. Biz bunlar ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Amacımız hepsine birer Malatya markası oluşturmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.
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