Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Malatya Şubesi, Sivas’ta düzenlenen TEÇ-SEN Genel Merkez Toplantısı katıldı. Sivas Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen ve TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, TEÇ-SEN Genel Başkan yardımcıları, çeşitli illerden katılan TEÇ-SEN İl yönetimlerinin de katıldığı toplantı hakkında değerlendirme yapan TEÇ-SEN Malatya Şube Başkanı Olcay Kaleli, Genel Başkanları Ümit Demirel’in önderliği ile siyasetsiz sendikacılık anlayışı ile yola çıktıklarını söyledi.

Başkan Kaleli, “İlimizde Tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik ile hareket etmelerinin sendikamız ve eğitim çalışanlarımızın hakları açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Sendikamızın Türkiye çapında önemli bir yere gelmesi için biz üyeler olarak dayanışma, fikir birliği içinde olmalıyız” dedi.

EĞİTİMİN İSİMSİZ NEFERLERİYİZ

Malatya’da bin 44 üye sayısını yakalayacaklarını ifade eden Kaleli, “Bizler eğitimin isimsiz neferleriyiz. İl ve ilçelerimizdeki eğitim kurumlarındaki çalışmalarımızı, eğitim çalışanlarını sendikamıza davet ediyoruz. Çok şükür ki bu davetlerimize arkadaşlarımız olumlu cevap verip üye oluyorlar. Son günlerde sendikamıza eğitim çalışanlarının yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu da sorumluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bu sorumluluk duygusu ile başlattığımız ‘Her Üye Bir Üye Hedef Bin Kırk Dört Üye’ kampanyası ile ilimizde bin 44 sayısını en kısa zamanda yakalayacağız” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL