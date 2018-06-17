Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94541
ALTIN
194.542
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

101 yaşındaki asırlık nine Erdoğan'ı görmek istiyor

Malatya AK Parti Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, Akçadağ ilçesini ziyaret etikten sora Doğanşehir ve mahallelerini ziyaret etti. 

101 yaşındaki asırlık nine Erdoğan'ı görmek istiyor

Malatya AK Parti Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, Akçadağ ilçesini ziyaret etikten sora Doğanşehir ve mahallelerini ziyaret etti. 

17 Haziran 2018 Pazar 15:50
101 yaşındaki asırlık nine Erdoğan'ı görmek istiyor

Doğanşehir’de seçim çalışmalarını sürdüren Kahtalı, Kapıdere Köyü'nde asırlık çınar 101 yaşındaki Ayşe Fatma Cüceleri de evinde ziyaret etti. Fatma Nine Kahtalı'dan kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürmesini istedi. 
Polat’ta esnaf ziyareti yapan Kahtalı eski belediye binasının önünde bir konuşma yaparak 24 Haziran seçimleri öncesi halktan destek istedi. Polat’ta mahalle muhtarının Tütün Yasasını hatırlatması üzerine Adıyaman milletvekilleri ile birlikte bu konunun çözüldüğünü, gelecek sene de bu konuya bir açıklık getirileceğini söyledi. 
Daha sonra Günedoğru Köyü'ne geçen Kahtalı, Söğüt ve Elmalı mahallelerini de ziyaret etti. Elmalı Mahallesi'nde bir gurup kadın tarafından yolu kesildi. Araçların geçmesine izin vermeyen kadınlar zılgıtlar eşliğinde Kahtalı’ya yolun ortasında çay ikram etti. Burada kısa bir mola veren Kahtalı çayı içtikten sonra yolu yine zılgıtlar eşliğinde açıldı. Hakan Kahtalı Doğanşehir’de sırasıyla Gövdeli ve Kapıdere’de esnafları gezerek, vatandaşlara cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. 
Kapıdere’de asırlık çınar 101 yaşındaki Ayşe Fatma Cüceleri de evinde ziyaret eden Kahtalı, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. 
Ayşe Fatma Cüceler isimli kadın Hakan Kahtalı’ya “Tayyip’ime selam söyleyin, ayaklarım tutmuyor gidemiyorum keşke beni götürseniz de Tayip’imi görsem. Allah ona yardım etsin. Haberlerde seyrediyorum, onunla çok uğraşıyorlar. Ben devamlı ona dua ediyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Keşke ölmeden Tayyip’imi görsem” dedi. 
Doğanşehir’i ziyaret eden Ak Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı’ya Doğanşehir Ak Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, belediye başkan yardımcıları Mesut Sülü ve Mustafa Gülhaş eşlik etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiHakan KahtalıAyşe Fatma CüceliZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'nın yaş kayısısına yoğun ilgi
Malatya'nın yaş kayısısına yoğun ilgi
Gürkan: “Hamam müzesi yapılması isabetli bir karar”
Gürkan: “Hamam müzesi yapılması isabetli bir karar”
Malatyalı Şehit Kılınç bayramda unutulmadı
Malatyalı Şehit Kılınç bayramda unutulmadı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim