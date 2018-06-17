101 yaşındaki asırlık nine Erdoğan'ı görmek istiyor

Doğanşehir’de seçim çalışmalarını sürdüren Kahtalı, Kapıdere Köyü'nde asırlık çınar 101 yaşındaki Ayşe Fatma Cüceleri de evinde ziyaret etti. Fatma Nine Kahtalı'dan kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürmesini istedi.

Polat’ta esnaf ziyareti yapan Kahtalı eski belediye binasının önünde bir konuşma yaparak 24 Haziran seçimleri öncesi halktan destek istedi. Polat’ta mahalle muhtarının Tütün Yasasını hatırlatması üzerine Adıyaman milletvekilleri ile birlikte bu konunun çözüldüğünü, gelecek sene de bu konuya bir açıklık getirileceğini söyledi.

Daha sonra Günedoğru Köyü'ne geçen Kahtalı, Söğüt ve Elmalı mahallelerini de ziyaret etti. Elmalı Mahallesi'nde bir gurup kadın tarafından yolu kesildi. Araçların geçmesine izin vermeyen kadınlar zılgıtlar eşliğinde Kahtalı’ya yolun ortasında çay ikram etti. Burada kısa bir mola veren Kahtalı çayı içtikten sonra yolu yine zılgıtlar eşliğinde açıldı. Hakan Kahtalı Doğanşehir’de sırasıyla Gövdeli ve Kapıdere’de esnafları gezerek, vatandaşlara cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Kapıdere’de asırlık çınar 101 yaşındaki Ayşe Fatma Cüceleri de evinde ziyaret eden Kahtalı, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti.

Ayşe Fatma Cüceler isimli kadın Hakan Kahtalı’ya “Tayyip’ime selam söyleyin, ayaklarım tutmuyor gidemiyorum keşke beni götürseniz de Tayip’imi görsem. Allah ona yardım etsin. Haberlerde seyrediyorum, onunla çok uğraşıyorlar. Ben devamlı ona dua ediyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Keşke ölmeden Tayyip’imi görsem” dedi.

Doğanşehir’i ziyaret eden Ak Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı’ya Doğanşehir Ak Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, belediye başkan yardımcıları Mesut Sülü ve Mustafa Gülhaş eşlik etti.

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