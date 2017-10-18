4 yıldır mezralarındaki sokak yolunun yapılması için çalmadık kapı bırakmayan Ali Malçok isimli vatandaş, BİMER ve CİMER’e şikayetlerini bildirip olumlu cevap aldıkları halde yollarının yapılmadığını ileri sürdü. Malçok, “Aradan 4 yıl geçti, Marmaray, Avrasya Tüneli bitti. Diyarbakır’a, Adıyaman’a köprü yapıldı. Ve 3’üncü havaalanı bitmek üzere. Ama adamlar 100 metrelik yolu açamıyorlar!” dedi.

2017 yılında böyle bir yolun var olması, ‘pes’ dedirtti. Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi, Pulşa Mezrası, Seyrek Sokak’ta bulunan yolun heyelan nedeniyle kapanması bölgede bulunan vatandaşları çileden çıkarttı. Yolu yaptırmak için çalmadık kapı bırakmayan; BİMER, CİMER ve bütün yetkili kurumlara giderek haklarını arayan Ali Malçok isimli vatandaş, Battalgazi Belediyesi’nin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürdü. 2014 yılından bu yana yolun yapılması için uğraştıklarını ancak bir türlü yaptıramadıklarını ileri süren Malçok, BUSABAH gazetesine konuşarak, bazı iddialarda bulundu.

Sorunun 2014 yılının son aylarında, aşırı yağışlardan dolayı heyelanla başladığını ve yolun kapandığını dile getiren Malçok, 2015’in ilk aylarında Büyükşehir Belediyesi’ne, Battalgazi Belediyesi’ne, Battalgazi Kaymakamlığı’na başvurduğunu ifade etti.

HEPSİNE SÖYLEDİK!

BİMER’e CİMER’e şikâyetlerini yazdığını dile getiren Malçok, “Hepsine söyledik ve hepsi oradan oraya yönlendirdi. Baktık olmuyor, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yazdım. 2015’in 10’uncu ayında bana cevap geldi. Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş cevaplamış. Cevabında, ‘Biz sizin yolu yapacağız’ demiş. Battalgazi Belediyesi’nin BİMER aracılığı ile bize gönderdiği belgede yazıyor, ‘yolunuzu yapacağız’ ancak 2017 yılına kadar bu yol yapılmadı. Biz bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurduk. Bu sefer de buradan ‘sizin yolu yapacağız şeklinde cevap’ geldi. Ve yine yapılmadı. Ben tekrar BİMER’E başvurdum. Ancak buraya başvurmadan önce Vali Yardımcısının yanına gittim, ancak o sırada yerinde yoktu. Sekreteri beni Battalgazi Belediye Başkanı Sekreterinin yanına gönderdi. Sekreter sağ olsun yardımcı oldu. Beni Başkan Bey ile görüştürdü. Selahattin Bey ile görüştükten sonra Başkan, Fen İşleri Müdürünü aradı ve ‘Biz söz vermişsek bu yol yapılsın’ talimatını verdi” şeklinde konuştu.

‘YOLUMUZA ASFALT YAPIN’ DEMİYORUZ

Aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala yollarının yapılmadığını savunan Malçok, “Tabi bunlar bana daha önce deniliyor. Aracımız yok, dozerimiz yok. Ben de yerel yönetim Fatih Belediyesi’nde çalıştığım için komik geldi. Yani kocaman bir merkez ilçe belediyesi olacaksın ve dozerin, kepçen olmayacak. Bu bahanelerle geçiştirip durdular. Aradan 4 yıl geçti, Marmaray, Avrasya Tüneli bitti. Diyarbakır’a, Adıyaman’a köprü yapıldı. Ve 3’üncü havaalanı bitmek üzere. Ama adamlar 100 metrelik yolu açamıyorlar. Biz ‘yolumuza asfalt yapın’ demiyoruz. ‘Karo taşı döşeyin de’ demiyoruz. Biz sadece hane halkının yani, oradaki vatandaşın geçmesi için yol istiyoruz” dedi.

BAŞKAN ‘BİZ DE KEPÇE YOK’ DEDİ

Yollarının yapılması için sürekli Battalgazi Belediyesi’ne gidip geldiğini ileri süren Malçok, “Başkan Bey ‘Yol da yapılsın’ dedi. Neyse 2017’nin Ramazan ayının ilk 5 günü gittim. ‘20 gün sonra’ dediler. 20 gün sonra gittim, ‘40 gün sonra’ dediler. 40 gün sonra gittim, ‘Kepçeyi Büyükşehirden istedik, onu bekliyoruz’ dediler. Bu şekilde sürekli gidip geliyorum. Yol için işimi gücümü bıraktım dolanıp duruyorum. Tekrar yine gidip Selahattin Başkan ile görüştüm ‘Belki bunlardan haberi yoktur’ diye. Sekreter beni Yaşar Karataş’a yönlendirdi. Ayaküstü, ‘Başkanım kusura bakmayın sizin zamanınızı alıyorum ama bizim bir yol meselemiz var’ diye söyledim. Başkan da ‘Biz o yolu biliyoruz, ancak o yol heyelan bölgesi olduğu için alternatif yollar arıyoruz’ dedi. Ben de ‘Başkanım 1976’dan beri siz alternatif yollar arıyorsunuz orayı yapmak için’ diye de ekledim. Sonra Başkan ‘Biz de kepçe yok’ dedi. Burası ilçe belediyesi, mahalle muhtarlığı değil. Sonra beni Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. ‘Sen kepçe iste’ dedi. Bu şekilde dediğinde bana komik geldi. Bir telefon numarası verildi ve ‘Bunu ara, git’ dediler. Bu sefer de ben ‘118 arayıp da bu numarayı alabilirdim’ dedim” şeklinde konuştu.

KÖYLÜ EZİYET İÇİNDE

Halen problemlerin devam ettiğini savunan Malçok, “4 yıldır beni dolandırıp durdular. Hemen üstte Pütürge yolunu tamamladılar. Bizim 100-200 metre yukarıda ve kepçeler orada harıl harıl çalıştığı halde bizim yolumuz yapılmadı. Ben burada bir maksat aradım. Maksatları da o bölgenin kalkınmasını istemiyorlar. Bölgenin halkının gözü açılsın istemiyorlar, ‘bizlere muhtaç olsunlar’ istiyorlar. Ve herkes de düzene karşı çıkmayıp, hep denilen şeyi yapmış. 1976’dan beri oraya kimse uğramamış. Geçen gün özel kepçe, dozer tuttular götürdüler bir şeyleri yaptılar ve yine her şey aynı. Oradaki köylü eziyet içinde. Ve hala da problemler devam ediyor. Çeşmemizi yapmıyorlar, sulama suyumuz yok. Yani bir türlü çözüm bulamadık. 4-5 ay önce bir amcamız kalp krizi geçirdi. Yoldan araba 35 dakikada zor çıkıyor. Vatandaş Kubbe Dağı’na çıkana kadar can veriyor. Nedeni ise 4 yıldır yaptıramadığımız yol. Yol olsaydı belki de vatandaş yaşayacaktı. Yine geçen yıl annemin ayağı kırıldı. Ambulans Araştırma Hastanesi’nden oraya kadar 35 dakikada geliyor. Oradan Pütürge yoluna çıkana kadar 2 saat 45 dakika geçiyor. Bir türlü buna çözüm bulunamadı. Bunun nedeni ben de merak ediyorum. Biz o yolun yapılmasını istiyoruz. Köylü çile çekmesin artık” diye konuştu.



























MUTLU SARIGÜL