Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 32 rütbeli askerin yakalanmasına yönelik 16 Kasım 2017 günü ilimiz merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, Malatya, Giresun, Kırklareli, Çanakkale, Karaman illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. 16 Kasım 2017 günü ve devam eden günlerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 30 rütbeli asker yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin Müdürlüğümüzde işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevkleri sağlanmış olup, 1 kıdemli albay, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 astsubay rütbeli toplam 10 şüpheli mahkemece tutuklanmıştır. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA