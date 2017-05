Toplamda 475 filmin başvuru yaptığı festival 25 Nisan’da başladı. Ön jüri ekibi tarafından Ulusal Kurmaca, Ulusal Belgesel kategorilerinden toplamda 30 film, Uluslararası Kısa Filmler içinde ise Uluslararası Kurmaca ve Uluslararası Belgesel dallarında 30 kısa film finalde yarıştı.

ULUSAL KURMACA DALI

Ulusal kategorilerde, ulusal kurmaca dalında “12 Saat” kısa filmi ile Ercan Selim Öngöz birinci oldu. “Asfalt” isimli kısa film ile Süleyman Demirel ikinci, “Penaber” isimli kısa film ile Ramazan Kılıç üçüncü oldu.

ULUSAL BELGESEL DALI

Ulusal belgesel dalında “Hayat Nöbeti” isimli kısa film ile Peyami Sefa Altıntaş birinci, “Kırmızı” isimli kısa film ile Abdurrahman Demir ikinci, “Hayat Güzeldir” kısa filmi ile Özer Kesemen üçüncü oldu.

ULUSLARARASI KURMACA DALI

Uluslararası kategoriler ise uluslararası kurmaca dalında “My awesome Sonorous Life” isimli kısa film ile Giordano Torreggiani birinci, “Maree Haute” isimli kısa film ile Maxime Malabard ile Anthony Taieb ikinci, “Wolves” isimli kısa film ile Alvaro Rodriguez Areny üçüncü oldu.

ULUSLARARASI BELGESEL DALI

Uluslararası belgesel dalında da “Twins Gemelos” isimli kısa film ile Pablo Radice birinci, “Marhaba-Helo” iismli kısa film ile Emilio Marti Lopez ikinci, “Vida Como Rimozozo” isimli kısa film ile Lisi Kieling üçüncü oldu.

İTFAİYECİLİK SADECE BİR SİREN SESİNDEN İBARET DEĞİL

Ulusal belgesel dalında “Hayat Nöbeti” isimli kısa film ile Peyami Sefa Altıntaş’ın ödül aldıktan sonra yaptığı kısa konuşma duygu dolu anlar yaşattı. Altıntaş, belgeselinin konusu ile ilgili verdiği bilgilerde, “Belgeselimizin çekiminde itfaiyecilik mesleğinin zorluğunu ve kutsallığını anlatmak istedik. İşlemiş olduğumuz konular, itfaiyeciliğin sadece bir siren sesinden ibaret olmadığını göstermek adına çoğunluğu gerçek söyleşilerle birleştirilerek oluşturuldu. Şunu gördük ki bu meslek empati kurulması en zor alanlardan biri. Hepimiz hayatın içindeyiz ve ambulansın, polisin, itfaiyenin vesaire sirenleri herkesin hayatının içinden geçiyor. Gün içinde bir şekilde bize ulaştığı oluyor ve onu işiterek bir süre hiç tanımadığımız birileri ya da bir şeyler için endişe duymaya başlıyoruz. Genel olarak da yangının başına geldiği kişi için içimizden iyi dilekler geçiriyoruz. Ama biz bu belgeselle şunu fark ettik ki esasen bütün itfaiyeciler, gittikleri her yangında o zorluğun üstesinden geldikleri an yeniden doğuyorlar. Yorulduk dediğimiz işlerin çok da zor yorgunluklar olmadığını onlar sayesinde yeniden gördük çünkü işleri her an ölümü getirecek kadar riskli ve kimse yola çıkarken başına ne geleceğini bilmiyor. Buna rağmen bu işi birileri yapıyor hatta yapmak için çaba sarf ediyor. Hayat kurtarmak, can yongası eşyaların az zarar alarak sahibini mutlu ettiğini görmek onları bu işe daha da bağlıyor. Ve böylece onların derdi işin içine girdiğimiz an bizim de derdimiz oldu ve daha iyi nasıl yaparız diye sürekli olarak itfaiyecilerle sohbetleri sıklaştırdık ve belgeseli onların yerinde bize verdiği ilhamlarla zenginleştirdik” sözlerine yer verdi.

BU MESLEĞİN DERDİNİ BU BELGESELDE ANLATTIK

Belgeseli çekerken yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Peyami Sefa Altıntaş, “Belgeselimizin teknik kısmına gelecek olursak; maalesef ülkemizde öğrenci filmleri teknik ekipman ve diğer konularda yetersizliklerle başa çıkma mücadelesi veriyor. Yeri geldi kamera bulamadık haftalarca beklemek zorunda kaldık. Maddi yetersizliklerin üstesinden geliriz diye, kendi kendimize verdiğimiz motivelerle yola çıktık. Sonrasında bazı imkanlarla bulabildigimiz bir kamera ve tripotla işe koyulduk. Çekimler yoğun olarak hareketli sahnelerden oluştuğu için buna uygun malzeme seçimi yapamadık. Hal böyle olunca tam da yola çıkıp umut içimize yerleşmişken, bunların hayal kırıklığı ve üstesinden gelememe korkusu ne olursa olsun bizi vazgeçiremedi. Günlerce yangınlara, kazalara ve çeşitli vakalara gittik. İtfaiyeciliğin zorlukları, öğrenci filmlerinin genel zorluklarıyla birleşti; yılmadık. Aylar süren kurgu sürecimiz başladı. Emek vermek iyi hissettirdi. Zaten ödül odaklı çalışmadık. Sadece derdimizi anlatmaya çalıştık. Bu mesleğin derdini bu belgeselde anlattık” dedi.















TÜRKAN YILDIZ