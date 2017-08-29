Malatya Kurban Pazarı'nda bir satıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla 16 bin liraya satışa çıkardığı Dağdeviren adlı 1 tonluk boğasını satın alana promosyon olarak bir çeyrek altın hediye edeceğini, bunun yanında hayvanın 3 günlük bakımını üstleneceğini ve kurbanlığı alacak vatandaşlara 1 saatlik ücretsiz konser vereceğini söyledi. Kurbanı 16 bin TL’den satışa sunduğunu söyleyen Avcı, bayrama çok az kalmasına rağmen hayvanı satamadığını bundan dolayı da böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Boğanın yaklaşık 1 ton olduğunu söyleyen Avcı, “Hayvana bir sürü yem verdik, aylardır bakıyoruz. Pazarın en büyük kurbanlığı diyebilirim. Dağdeviren’i almak isteyen vatandaşlarımıza özel promosyonumuz var. Bu hayvanı alacak vatandaşa 1 çeyrek altın vereceğiz bunun yanında hayvanın 3 günlük bakımını karşılayacağız ve yanımızda çalışan bir arkadaşımız da kurbanı almak isteyen vatandaşa 1 saatlik ücretsiz türkü söyleyecek” şeklinde konuştu. Dağdeviren’in pazarın en ilginç hayvanı olduğunu kaydeden Avcı, Dağdeviren’i gören vatandaşların hayvanla fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

Kurbanlığı alacak kişilere istek üzerine 1 saatlik konser vereceğini söyleyen Mehmet Tozman isimli satıcı ise vatandaşları pazara beklediklerini dile getirdi.

İHA