29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

1 tonluk boğa Dağdeviren'i alana konser bileti ve çeyrek altın hediye

Malatya'da kurbanlık olarak satılan 1 ton ağırlığındaki boğayı alana bir çeyrek altın, 3 günlük bakım ve mini bir konser paketi hediye olarak verilecek.

29 Ağustos 2017 Salı 12:06
1 tonluk boğa Dağdeviren'i alana konser bileti ve çeyrek altın hediye
  Malatya Kurban Pazarı'nda bir satıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla 16 bin liraya satışa çıkardığı Dağdeviren adlı 1 tonluk boğasını satın alana promosyon olarak bir çeyrek altın hediye edeceğini, bunun yanında hayvanın 3 günlük bakımını üstleneceğini ve kurbanlığı alacak vatandaşlara 1 saatlik ücretsiz konser vereceğini söyledi. Kurbanı 16 bin TL’den satışa sunduğunu söyleyen Avcı, bayrama çok az kalmasına rağmen hayvanı satamadığını bundan dolayı da böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Boğanın yaklaşık 1 ton olduğunu söyleyen Avcı, “Hayvana bir sürü yem verdik, aylardır bakıyoruz. Pazarın en büyük kurbanlığı diyebilirim. Dağdeviren’i almak isteyen vatandaşlarımıza özel promosyonumuz var. Bu hayvanı alacak vatandaşa 1 çeyrek altın vereceğiz bunun yanında hayvanın 3 günlük bakımını karşılayacağız ve yanımızda çalışan bir arkadaşımız da kurbanı almak isteyen vatandaşa 1 saatlik ücretsiz türkü söyleyecek” şeklinde konuştu. Dağdeviren’in pazarın en ilginç hayvanı olduğunu kaydeden Avcı, Dağdeviren’i gören vatandaşların hayvanla fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.
Kurbanlığı alacak kişilere istek üzerine 1 saatlik konser vereceğini söyleyen Mehmet Tozman isimli satıcı ise vatandaşları pazara beklediklerini dile getirdi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya