01 Temmuz 2017 Cumartesi

1 Temmuz’dan itibaren medikal malzemeler eczanelerde satılacak

Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, 1 Temmuz'dan itibaren vatandaşların ilaç alır gibi, artık eczanelerde medikal ürünleri temin edebileceğini söyledi.

30 Haziran 2017 Cuma 16:41
1 Temmuz’dan itibaren medikal malzemeler eczanelerde satılacak
  Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, 1 Temmuz’da itibaren medikal malzemelerin artık eczanelerde satılacağını belirterek,Medikal malzemelerin temin edilirken, hasta parasıyla alıp medikal malzemeciye faturasını kestirip, daha sonra faturasın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastanın hesabına yatırıldığını, bunun da büyük bir sıkıntı yarattığını. Özelikle hastanın medikal malzemeye ulaşımında sorunlar yaşattığını belirtti.
Özelçi, Türkiye Eczacılar Birliği ve odalarımızın girişimi ile yeni imzaladığımız sözleşme ile 1 Temmuzda itibaren artık Malatya'daki tüm eczanelerin medikal malzemeleri hastanın hizmetine sunacağını belirterek, "Hastalar eczanelere gelerek, medikal malzemeleri rahatlıkla temin edebilecek. Birkaç malzeme hariç fark ücreti ödemeleri söz konusu değil, cadde, cadde medikal malzemesi aramayacaklar, eczanelere gelip temin edecekler. İlaç hizmetini nasıl 7-24 saat sahada ve ücra noktada veriyorsak, medikal malzemeyi de aynı şekilde vereceğiz “ diye konuştu.
İHA
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