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1 ŞEHİT, 3 ÖSO ASKERİ YARALI

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulan çadırlara Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 2 roketin düşmesi sonucu 1 TEDAŞ çalışanı şehit oldu, 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri yaralandı. 

1 ŞEHİT, 3 ÖSO ASKERİ YARALI

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulan çadırlara Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 2 roketin düşmesi sonucu 1 TEDAŞ çalışanı şehit oldu, 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri yaralandı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:30
1 ŞEHİT, 3 ÖSO ASKERİ YARALI

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Kırıkhan ilçesine bağlı sınır köyü Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulma çalışmaları devam eden çadırların olduğu bölgeye Afrin'den atılan 2 roket isabet etti. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler roketli saldırıda 1 TEDAŞ işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 3 ÖSO askeri ise ambulans ile hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer olay yerendeki incelemelerini sürdüyor.busabahmalatya.com 

İHA

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Hatay1 şehit3 öso AskeriMalatyaBusabahmalatya.com
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