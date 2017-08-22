22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

1. nakil sonuçları açıklandı

TEOG ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.

22 Ağustos 2017 Salı 10:15
1. nakil sonuçları açıklandı

TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleştirme işlemleri sonrası açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için 1. nakil yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Sonuçlar MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Malatya’dan da bu sonuçları bekleyen adaylar bulunuyor.

TEOG 2. nakil başvuruları ise 21 Ağustos itibari ile başlayacak. Başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak. TEOG 2. nakil başvuruları 25 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru sonuçları 28 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

İHA
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