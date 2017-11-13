13 Kasım 2017 Pazartesi

1 milyon kişi para harcadı!

Araçlardaki cam filmi konusunda verilecek her türlü kararın mağduriyet oluşturacağını ileri süren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, “1 milyon kişi para harcadı ve cam filmini söktürdü. Bu durumu içinden çıkılamaz duruma getirdiler” dedi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:30
1 milyon kişi para harcadı!

  Günlerce çok konuşulan ve birçok tartışmaya neden olan cam filmi yasağı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir; her şeyin yukarıdan aşağı standardize edildiği bir süreci arz edeceğiz. Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Talimat verdim bu konuda” açıklamasını değerlendiren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cam filmini önce millete yıllar boyunca serbest gibi gösterildiğini dile getiren Başkan Kutsal, sonra da cam filmin kaldırılması yönünde bir açıklama geldiğini söyledi.

İNSANLAR YATIRIM YAPTI
  Yasağın tepki çektirilmeden yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Kutsal, “Yani normal anlamını sorarsanız trafik açısından ve geceleri görüş mesafesini cam filmi etkiliyor. Güneşli havalarda tamam, güzel gölge yapıyor, insana rahatlık sağlıyor. Yine uzun yolculularda bir güzellik sağlıyor. Ancak buna orijinale yakın bir uygulama getirip, sonra yasaklamaları gerekirdi. Veya insanların tepkini çekmeden yapmaları gerekirdi. 5 milyon insan cam filmi taktırmış, şimdi bir de bunun tekrar söktürmesi var. İnsanlar yatırım yaptı. Cam filmi satan firmalar yatırım yaptı. Sonrasında kaldırıyorsunuz ve sonrasında tekrardan da tepki doğunca buna önlem almaya çalışıyorsunuz” diye konuştu.

CAM FİLMİ GÖRÜŞ MESAFESİNİ ETKİLİYOR
  İşin iyice karmaşaya döndüğü belirten Başkan Kutsal, “Yani ne yaptıklarını bir türlü anlayamıyorum. Şu anda bir şey de diyemiyorum. Cam filmi gerçek manada karanlık havalarda ve geceleri, özellikle görüş mesafesini çok etkiliyor. Ben bunu tecrübe ettim. Benim de arabamda cam filmi vardı. Ancak yeni aldığım arabama cam filmi taktırmadım. Artık bu mesele olsun mu olmasın mı veya cam filmi iyi mi iyi değil mi şeyinden çıktı. Çünkü 5 milyon insan arabasına taktırmış zaten ve bunu şu anda yasaklıyorsun ama bir ölçü konsaydı, kapkaranlık arabalar var. İçerisi güneşte dahi çok karanlık olan arabalar var. Yani buna bir ölçü getirilseydi iyi olurdu. Veya denseydi ki sadece arka cama takılacak veya takılabilir, onun da ölçüsü şudur. Fakat böyle olmadı ve şu anda iyice bir karmaşıklığa döndü” ifadelerini kullandı.

BU KARMAŞAYA NASIL İZİN VERİLİR?
  İşin çıkılmaz bir hale dönüştüğünü kaydeden Başkan Kutsal, “Bunların hepsi herhalde dava konusu olur. Bu karmaşaya nasıl izin verirler, hayret. Şu anda serbest kararı verseler de yasak kararı verseler de büyük mağduriyet var. Çünkü insanlar söktürdü ve buna para verdiler. Şu anda içinden çıkılamaz bir hal aldı bu. Madem bir karar verdiniz, yasak dediniz, o kararda devam etseydiniz. Ama şu anda 1 milyon kişi para harcadı ve cam filmini söktürdü. Yani bu kadar duyarsız bir karar olamaz. İki karar da büyük sıkıntı getirecek. İçinden çıkılamaz duruma getirdiler” şeklinde konuştu. 



MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Cam FilmiBusabah

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