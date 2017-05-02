02 Mayıs 2017 Salı

1 Mayıs kutlandı

1 Mayıs, renkli görüntülerle sorunsuz gerçekleştirildi. Kutlamalara katılanlar geçen yıla göre az olsa da 1 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da kutlandı.

02 Mayıs 2017 Salı 11:11
1 Mayıs kutlandı

  Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889'daki Paris Kongresi'nde ‘işçilerin ortak bayramı’ olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Malatya’da da kutlandı. Miting alanı olan 100. Yıl Kavşağında toplanan çeşitli siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşların oluşturduğu topluluğun geçen yıla göre az olduğu görüldü.

BU TALEPLERE SİZ DE KATILIYOR MUSUNUZ?”
  1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda bir konuşma yapan KESK Malatya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, “Halklarımızın, emekçilerin gündemi ve ihtiyacı darbeye zemin hazırlayan faşizan uygulamaların ortadan kaldırılması, cumhuriyetin demokratikleştirilmesi, emekçilerin kazanılmış hak ve özgürlüklerini iş güvencelerini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelere son verilmesi, mezhepçi dayatmaların ortadan kaldırılarak inanç özgürlüğünün sağlanması, özgürlükçü, gerçek laikliğin her boyutta hayata geçirilmesi, yaşam tarzı dayatmalarına son verilmesi bugün ülkemin her tarafındaki 1 Mayıs meydanlarında dillendiriliyor. Ben de bu kürsüden sizlere soruyorum: Bu taleplere siz de katılıyor musunuz?” dedi.



MUTLU SARIGÜL
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